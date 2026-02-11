Los diez motivos para disfrutar de Villa Pehuenia y Moquehue en Carnaval

Es el lugar más cercano de la cordillera desde Neuquén capital. Un tremendo paraíso que vale la pena conocer en Carnaval.

El destino cordillerano Villa Pehuenia Moquehue se consolida como uno de los destinos elegidos para el próximo fin de semana largo de Carnaval, y le sobran motivos. El destino cuenta con un sitio web oficial donde las experiencias únicas que ofrece se conectan con los mejores servicios turísticos, para poder organizar un viaje con tiempo y disfrutar el tiempo de vacaciones.

Uno , para los que quieren más verano. Los días largos y el clima agradable permite disfrutar de las más de 50 playas de arena blanca de los lagos Aluminé y Moquehue, ideales para el descanso, el relax y la desconexión, en un entorno cuidado y de gran belleza natural. Lejos de las multitudes, el destino ofrece un ritmo calmo que invita a relajarse y conectar con el paisaje.

Dos , Capital de la Gastronomía Neuquina . El lugar ideal para degustar productos regionales convirtiendo cada comida en parte de la experiencia del viaje. Para comer como en casa, piñones, trucha, cordero, chivo, frutos del bosque, cremas heladas artesanales, chocolates, pastas y carnes a la parrilla; y para brindar con amigos, gin, cervezas y vermut, todo artesanal. Todo esto en pequeños restaurantes, en un Parque de Foodtruck , en parrillas y bodegones, y también con opciones para llevar y disfrutar en la comodidad del alojamiento.

Villa Pehuenia pesca La pesca es una de las mejores opciones para disfrutaer en Villa Pehuenia.

Tres, el ascenso al Batea Mahuida, territorio de la Comunidad Mapuche Puel. Permite recorrer bosques de pehuenes milenarios y acceder a miradores naturales desde donde las vistas panorámicas se multiplican: los lagos Aluminé y Moquehue, la aldea y el imponente cordón volcánico que incluye siete volcanes argentinos y chilenos. Una experiencia que combina montaña, amplitud visual y una profunda conexión con el territorio.

Villa Pehuenia: los circuitos para disfrutar

Cuatro, el imponente Circuito Pehuenia. Es un recorrido paisajístico que atraviesa cinco lagos y permite descubrir los escenarios más impactantes de la región. A lo largo del trayecto de unos 120 kilómetros, se suceden cerros imponentes, cascadas ocultas, formaciones geológicas de origen glaciario, miradores naturales y acceso a la entrada norte del Parque Nacional Lanín.

Cinco, Quechu Lafquen – Cinco Lagunas. Es un circuito de gran valor natural y cultural y rodeado de bosques de araucarias y de cinco lagunas que invita al descanso, la contemplación y el contacto con la flora y fauna local, en un entorno sereno.

Seis. Una aldea de lagos. El contacto con el agua es otro de los grandes protagonistas del verano. Experiencias como buceo, kayak, hidropedales, barcos, stand up paddle, y lanchas, invitan a disfrutar del agua para todos los gustos. En familia o con amigos, con los más chicos y en pareja, todos tienen permitido divertirse en el agua.

Gastronomía Villa Pehuenia La gastronomía es otro de los atractivos que vale la pena disfrutar en Villa Pehuenia-Moquehue.

Siete. Los ríos, escenarios de emociones. La pesca con mosca en la zona es un atractivo en sí misma. El deporte se combina con el desafío del entorno y la pesca se agudiza al vadear un río buscando los mejores sitios donde capturar y devolver. El rafting por su parte es un clásico para disfrutar en grupo, y también para quienes buscan tranquilidad con algo de adrenalina.

Ocho. Un bosque para descubrir. Para los que buscan experiencias tierra adentro, el bosque y la montaña amplían las posibilidades de disfrute. Opciones como cabalgatas, trekking y mountain bike, permiten internarse en bosques milenarios de lengas y pehuenes, bordear arroyos y alcanzar miradores con vistas abiertas a lagos y cumbres.

Nueve. Servicios con atención personalizada. Los emprendimientos de esta aldea de montaña son pequeños, cuentan una historia familiar y de arraigo, y son atendidos con mucha calidez. Estas características convierten al servicio en un trato personal. Siempre es recomendable contratar servicios habilitados y evitar malos momentos. Para mayor seguridad, busca los servicios en www.villapehuenia.gob.ar

Villa Pehuenia El atractivo natural de Villa Pehuenia es impactante.

Diez. Nuevas sendas y miradores que sorprenden. Se trata de más de 2 kilómetros de senda que bordean el lago Aluminé para correr, caminar, pasear con tu mascota, andar en bici con los más pequeños de la familia y tomar las más lindas fotos. Es que Villa Pehuenia Moquehue impulsa la actividad peatonal con la tranquilidad y belleza que la caracterizan. Además, existen portales con impactantes letras y nuevos miradores que regalan las más inolvidables experiencias.

Contacto por información

Para más información contactarse a los canales de comunicación turística a través del WhatsApp Turístico al +54 9 2942 472732; Web oficial: www.villapehueniamoquehue.gob.ar ; Instagram: @PehueniaMoquehueTur; Facebook: Villa Pehuenia Moquehue Turismo, TikTok: @PehueniaMoquehueTur y X (Twitter): @PehueniaMoquehue.