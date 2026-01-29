Así avanza la obra de asfalto en una ruta clave de la cordillera de Neuquén

El Gobierno provincial inició la pavimentación de 13 kilómetros. El objetivo es equiparar la infraestructura de Moquehue con la de Villa Pehuenia.

Avanza a paso firme el proyecto de asfalto de la Ruta Provincial 11 de Neuquén , una obra clave que une Villa Pehuenia con Moquehue y que ya cuenta con un 6 por ciento de avance.

El gobernador Rolando Figueroa remarcó que estos trabajos forman parte de una planificación estratégica destinada a potenciar el perfil turístico de la zona y, fundamentalmente, a mejorar el día a día de los habitantes de la región.

Figueroa explicó la necesidad de equilibrar el desarrollo entre ambas localidades y explicó: "Considerábamos que Moquehue estaba retrasada respecto a la infraestructura que tenía Villa Pehuenia, por eso estamos haciendo la ruta 11; una obra que no prometimos pero que estamos ejecutando", señaló.

asfalto pehuenia moquehue

El gobernador hizo hincapié en el impacto social de la infraestructura y aseguró que "a los vecinos les va a dar un mejor estándar de vida la posibilidad de llegar a sus hogares por pavimento".

El mandatario vinculó directamente la obra vial con el futuro económico de la región y las nuevas generaciones. "Seguramente los chicos de la localidad han elegido vivir del turismo, y el turismo se planifica con años; no hay posibilidades de desarrollo mágico de la noche a la mañana, por eso es tan importante nuestro programa de rutas", afirmó Figueroa, y agregó que estas vías "van a tener como nodo central a Villa Pehuenia y Moquehue".

asfalto pehuenia moquehue2

Sobre la conectividad integral de la provincia, el gobernador detalló que el plan de pavimentación abarca diversos puntos estratégicos, desde el norte hasta los pasos fronterizos. "Nuestros sueños nacen en Varvarco para llegar a Las Ovejas, Los Miches y Guañacos, y transformar también la posibilidad de llegar desde Loncopué hasta El Huecú y El Cholar por pavimento", indicó.

Asimismo, valoró el cambio que significará dejar atrás los caminos de ripio: "Pensemos cuántos años recorrimos esos caminos llenos de piedra y serrucho destruyendo vehículos; ahora quienes opten por ir a Moquehue van a poder ir por la ruta 11 y también vamos a poder llegar a Aluminé por pavimento".

asfalto pehuenia moquehue4

Actualmente, la obra presenta un estado de avance del 6 por ciento. Las tareas en ejecución incluyen el movimiento de suelos con la preparación de la base de asiento, terraplén y subrasante, para lo cual se está realizando el traslado de material de cantera. De forma simultánea, se avanza con la ejecución de las alcantarillas necesarias para el drenaje de la traza.