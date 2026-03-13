Gran anuncio para Valentina Sur: Gaido confirmó que el 100% de sus calles estarán asfaltadas antes de fin de año

El intendente recorrió esta mañana una nueva obra de asfalto. Trabajan sobre 30 cuadras de Urbanización Bosch y en muy poco tiempo se continuará sobre otras 90.

El intendente Mariano Gaido recorrió esta mañana una nueva obra de asfalto que avanza en Valentina Sur y confirmó que antes de que concluya el año el barrio contará con el cien por ciento de sus calles pavimentadas.

En su visita contó que en este momento se trabaja sobre 30 cuadras de Urbanización Bosch y en muy poco tiempo se continuará sobre otras 90. “Seguimos avanzando con el Plan Orgullo Neuquino por toda la ciudad y cumpliendo con el desarrollo de otras tres mil cuadras más para 2026”, reafirmó el jefe comunal durante una recorrida que se hizo a primera hora.

"Este año Valentina quedará con el cien por ciento del barrio asfaltado" , afirmó Gaido quien destacó que los vecinos y vecinas de este sector esperaron muchos años para acceder a este tipo de obras integrales “esta intervención no se limita al asfalto también incluye cordón cuneta, cloacas, desagües pluviales y todos los servicios de urbanización”.

“Realmente proyectar concluir este año con el cien por ciento del asfalto es un orgullo. Esto que pasa es a la neuquina, somos invencibles”, dijo con firmeza el intendente y continuó: “Como lo digo siempre, Neuquén demuestra que se pueden hacer obras en un país donde no se hacen obras, pero en la ciudad de Neuquén y hoy en Valentina, podemos anunciar que este año va a quedar el cien por ciento asfaltado”.

Valentina Sur asfalto.jpg

Recordó que la Municipalidad en Valentina Sur ya ejecutó e inauguró más de 350 cuadras. “A esto se suma lo que hoy estamos recorriendo, más una contratación reciente de 90 cuadras adicionales, lo que lleva el total a más de 400 cuadras en el sector”, reafirmó Gaido.

Como cada obra que se concreta en la gestión del intendente Mariano Gaido, la totalidad se financia con fondos del superávit: “Son fondos municipales, a partir de la decisión de ser eficientes y cero endeudamiento. Y lo hacemos con mano de obra neuquina”, enfatizó.

En este contexto mencionó que así como se avanza en la zona sur de la ciudad, también se trabaja en toda la capital y recordó que en el Barrio Z1 ya se ejecutaron más de 350 cuadras, “ayer hemos anunciado más asfalto Villa Ceferino e Islas Malvinas. Además de Confluencia, Parque Industrial y San Lorenzo”.

“Para nosotros es un orgullo todo lo que se está haciendo en el barrio”, expresó Rubén Ponce, presidente de la comisión vecinal de Valentina Sur al recibir al intendente en el barrio. Resaltó el trabajo en equipo con el intendente, y destacó: “están haciendo semejantes obras en Neuquén capital. Hace muchos años que no se hacían tantas intervenciones”. “Valentina vamos a tener casi todo asfaltado. Valentina ya no es valentina con el crecimiento, Valentina ya es una ciudad importante”, concluyó Ponce.