Narcomenudeo bajo la lupa: el infalible olfato de los perros que frustró 12 envíos de droga en la región

La participación de los perros antinarcóticos en la detección de drogas fue clave.

El olfato de los perros antinarcóticos volvió a ser clave en Neuquén y la región. En distintos controles preventivos realizados durante mayo y junio, los canes detectores permitieron descubrir droga oculta, frenar posibles maniobras de comercialización y sacar de circulación sustancias que eran trasladadas en encomiendas, vehículos y espacios públicos.

Los operativos fueron realizados por personal de la División Preventiva y Canes del Departamento Antinarcóticos en Neuquén capital, Centenario, Plottier y Senillosa. Las tareas se concentraron en lugares de alta circulación, como plazas, parques, espacios recreativos, complejos deportivos, empresas de transporte y la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON).

La presencia de los perros “Emily”, “Thanos”, “Max” y “Quimey” fue determinante. Junto a sus guías, los canes participaron de patrullajes, controles de personas, vehículos y encomiendas, y realizaron marcaciones positivas que luego derivaron en la intervención de la Justicia Federal.

El resultado de esos procedimientos fue contundente: en total se concretaron doce operativos positivos y se secuestraron más de un kilo de cogollos de cannabis, más de 200 gramos de clorhidrato de cocaína y elementos utilizados para fraccionar sustancias. También se hallaron dosis ya preparadas, presuntamente listas para su venta.

Uno de los procedimientos más importantes ocurrió durante los primeros días de mayo en la ETON, uno de los puntos más sensibles por el movimiento permanente de pasajeros y paquetes. Allí, los canes “Max” y “Emily” marcaron encomiendas transportadas por una empresa de transporte, lo que encendió la alerta del personal antinarcóticos.

Perros antinarcóticos detectaron drogas

Con la intervención de la Justicia Federal, los paquetes fueron revisados y se secuestraron 284 dosis fraccionadas, que según la información oficial estaban presuntamente destinadas a la comercialización. El hallazgo confirmó la importancia de los controles en empresas de transporte, una modalidad que suele ser utilizada para mover droga intentando evitar controles directos.

Los operativos no se limitaron a la terminal. También hubo controles en distintos puntos de Neuquén capital y en ciudades cercanas, donde el personal policial realizó identificaciones, revisiones preventivas y patrullajes en sectores de circulación frecuente. El objetivo fue detectar posibles maniobras vinculadas al traslado, fraccionamiento y venta de estupefacientes.

En uno de esos procedimientos, realizado en el centro neuquino, la intervención policial terminó además con el secuestro de un arma de fuego. Por ese hecho fue demorada una persona mayor de edad, que quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Perros antinarcóticos detectaron drogas (1)

La importancia de la participación de los perros entrenados en estos procedimientos

Desde el Departamento Antinarcóticos remarcaron que el trabajo de los perros detectores permite llegar a lugares donde muchas veces la droga intenta ser disimulada entre equipajes, encomiendas, vehículos u objetos personales. Su entrenamiento resulta fundamental para advertir sustancias ocultas y orientar los procedimientos de manera rápida y segura.

La tarea de “Emily”, “Thanos”, “Max” y “Quimey” fue destacada por las autoridades, que también resaltaron el compromiso de sus guías y del personal que participó de los controles. Según indicaron, estos operativos preventivos buscan desalentar el consumo, frenar la venta de drogas ilegales y reforzar la presencia policial en sectores considerados estratégicos.

Los controles continuarán en distintos puntos de la provincia, especialmente en lugares con alto movimiento de personas, encomiendas y vehículos. La intención es sostener la prevención y detectar a tiempo maniobras vinculadas al narcomenudeo y al transporte de sustancias.

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Con doce procedimientos positivos en apenas dos meses, los perros antinarcóticos volvieron a demostrar su valor dentro de los operativos preventivos. Cada marcación permitió avanzar sobre nuevas pistas, secuestrar droga y evitar que cientos de dosis llegaran a destino.