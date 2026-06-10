Un delincuente entró a una escuela y se llevó la mochila de una maestra: la drástica decisión de la víctima

El grave hecho ocurrió durante el acto de ingreso del turno tarde. El ladrón quedó registrado en las cámaras de la zona.

Un nuevo hecho de inseguridad volvió a golpear las escuelas de la provincia de Neuquén , cuando una docente de nivel primario fue víctima de un robo. Un delincuente ingresó este último viernes al establecimiento educativo y, con total impunidad, se llevó la mochila con todas sus pertenencias.

El hecho generó indignación en la comunidad y quedó registrado en las cámaras de seguridad de un vecino que no dudó en colaborar con la investigación del caso.

El indignante episodio ocurrió el pasado viernes en la Escuela Primaria N° 202 ubicada en el oeste de la capital neuquina, mientras se desarrollaban las actividades escolares con estudiantes y personal dentro del establecimiento.

Ángela Espinosa, víctima, relató a LM NEUQUÉN que el hecho ocurrió 13:20, apenas unos minutos después del inicio del turno tarde. Según explicó, había dejado sus pertenencias dentro del aula, como lo hace habitualmente el personal docente al ingresar.

"Firmé la asistencia y dejé la mochila arriba de una silla en el aula. Estábamos haciendo la ronda de novedades con los chicos cuando una compañera vino y me preguntó si tenía una mochila clarita. Me dijo que un hombre había salido por una puerta lateral con una mochila de esas características", recordó.

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“Podría haber pasado algo mucho peor”

Al advertir la situación, la docente corrió hasta el aula y confirmó que sus pertenencias habían desaparecido. "Cuando llegué, la mochila ya no estaba. Salí al patio, pero no se veía a nadie. Después un vecino me envió un video donde se observa cómo el hombre había ingresado al predio y luego escapado al saltar una reja", explicó.

Espinosa sostuvo que lo más preocupante no fue solamente la pérdida económica, sino la facilidad con la que el delincuente logró ingresar a un establecimiento educativo en horario de clases.

"Podría haber pasado algo mucho peor. Había chicos adentro de la escuela. Podría haber agarrado a un estudiante o haber ocurrido cualquier otra situación", manifestó. "Podría haber pasado algo mucho peor. Había chicos adentro de la escuela. Podría haber agarrado a un estudiante o haber ocurrido cualquier otra situación", manifestó.

La docente detalló que dentro de la mochila llevaba su billetera, documentación personal, tarjetas bancarias, la tarjeta SUBE, credenciales de la obra social, lentes de sol, lentes recetados y diversos elementos vinculados a su trabajo.

"Se llevó absolutamente todo. Tenía cartucheras con marcadores, lápices, materiales didácticos, un parlante que usamos con los chicos, herramientas para las actividades escolares."Para él quizás no tiene mucho valor, pero para mí era mi herramienta de trabajo", lamentó.

A plena luz de dia ingresaron a la escuela 202 y se robaron la mochila de una docente

Compraron con su tarjeta de Mercado Pago

Apenas ocho minutos después del robo, la docente recibió una notificación de una compra realizada con una de las tarjetas que tenía dentro de la mochila.

"Me llegó un aviso de Mercado Pago informando una compra de 4.000 pesos. Cuando llegó la Policía fuimos hasta un comercio cercano al Hospital Heller donde se había realizado la operación. Evidentemente, probó si la tarjeta funcionaba y alcanzó a hacer una compra antes de que pudiera bloquearla", relató.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 21, que intervino rápidamente en la investigación. Hasta el momento, según indicó la víctima, no recibió novedades sobre el avance de la causa ni sobre la recuperación de sus pertenencias.

ON - Comisaria 21 Melipal (4)

"Las escuelas no tienen cámaras"

Uno de los aspectos que más preocupación genera es la falta de sistemas de vigilancia dentro de los establecimientos educativos.

"La Policía me preguntó si la escuela tenía cámaras, pero en las escuelas no tenemos cámaras. La realidad es que alguien salta una reja y entra. Esa es toda la seguridad que tenemos", cuestionó.

La docente señaló que la situación no es exclusiva de la Escuela 202 y advirtió que muchas instituciones educativas del oeste neuquino enfrentan problemáticas similares. "Trabajo en otra escuela del oeste y esto puede pasar en cualquiera. Uno siente que hay personas observando los movimientos de docentes y estudiantes para ver qué pueden llevarse", sostuvo.

La decisión de la docente

Tras el episodio, Espinosa tomó una decisión que asegura le costó mucho: renunciar al cargo suplente que desempeñaba en la Escuela 202.

"El lunes volví a presentarme, pero no sentí que hubiera mayores garantías de seguridad. Me sentía mal de volver a trabajar ahí, pensando que podía pasar otra vez. Preferí renunciar y quedarme con mi cargo titular en la Escuela 298", explicó. "El lunes volví a presentarme, pero no sentí que hubiera mayores garantías de seguridad. Me sentía mal de volver a trabajar ahí, pensando que podía pasar otra vez. Preferí renunciar y quedarme con mi cargo titular en la Escuela 298", explicó.

La docente aseguró que la decisión implica una pérdida económica, ya que dejará de percibir el salario correspondiente a la suplencia hasta conseguir otra cobertura. "Me quedaré un tiempo sin ese ingreso, pero no me sentía segura. Creo que hay problemas que se están escapando de las manos y uno de ellos es la seguridad", concluyó.

Mientras la investigación continúa, Espinosa mantiene la esperanza de recuperar al menos parte de la documentación robada, especialmente su DNI, que había renovado hace pocos meses.