Grave ataque y robo a una estudiante en la Ruta 22: marcharon exigiendo medidas urgentes

Luego del brutal ataque que sufrió una joven, la comunidad educativa del IFD 5 se movilizó este miércoles hasta el Consejo Provincial de Educación.

Este lunes por la mañana la comunidad marchó sobre la Ruta 22.

Este miércoles, estudiantes y docentes del Instituto de Formación Docente N° 5 de Plottier se manifestaron frente al Consejo Provincial de Educación para exigir medidas urgentes de seguridad.

La movilización se dio luego del grave ataque y robo que sufrió una estudiante el pasado viernes por la noche mientras esperaba el colectivo sobre la Ruta 22 .

El violento hecho ocurrió alrededor de las 0:10 del sábado sobre la Ruta 22 , a cinco cuadras de la Terminal de Plottier, cuando Ángeles debió esperar más de una hora el transporte público Pehuenche para regresar a su casa en Senillosa después de su jornada de estudio que había finalizado a las 22:15 del viernes.

La joven estudiante de 31 años, que cursa el segundo año de la carrera de profesora de Educación Primaria, realizó la denuncia en la Comisaría Séptima, ubicada a 13 cuadras del IFD 5. Allí aseguró que fue atacada por un hombre que venía corriendo hacia ella a “golpearme la cara, en la boca, luego en las piernas para que no corriera", describió.

Ángeles gritó pidiendo auxilio pero el hombre le pegaba cada vez más: "Nadie de la ruta me quiso ayudar. Me sacó mi celular y mi bolso en el que llevaba mis cosas para cursar, entre ellos cuadernos, anteojos recetados, tarjeta estudiantil y demás", relató a LM Neuquén.

reclamo por inseguridad ifd 6 plottier

Reclamo y acompañamiento de ATEN

La protesta de este miércoles fue acompañada por el gremio ATEN Plottier y reunió a alumnos, docentes y directivos que reclamaron respuestas concretas ante una situación que no sería novedad.

El episodio de violencia generó fuerte preocupación en la institución, donde las actividades se extienden hasta las 22:30, con estudiantes que deben trasladarse largas distancias y esperar transporte en zonas poco iluminadas, incluso al costado de la ruta.

En diálogo con Canal 7, Ana Paula, estudiante del IFD N° 5, advirtió que la inseguridad es una problemática sostenida en el tiempo: “Venimos a reclamar seguridad porque estos son hechos de violencia que vienen sucediendo hace mucho tiempo en el instituto, en distintos horarios y turnos”.

“Hablamos de situaciones de acoso, robos y agresiones que son reiteradas”, expresó. “Hablamos de situaciones de acoso, robos y agresiones que son reiteradas”, expresó.

reclamo por inseguridad ifd 6 plottier 3

Además, la joven vinculó la situación también a un reclamo histórico: la falta de edificio propio. “Hace más de 40 años que no tenemos una sede. El terreno está, pero la obra nunca se inició. Necesitamos respuestas concretas y urgentes”, remarcó.

“Lamentablemente esto se visibiliza ahora por un hecho grave, que es lo que no queríamos que pasara”, señaló. “Lamentablemente esto se visibiliza ahora por un hecho grave, que es lo que no queríamos que pasara”, señaló.

En relación al estado de la joven agredida, Ana Paula explicó que se encuentra fuera de peligro, pero con secuelas físicas y emocionales.

“El ataque fue brutal. La golpearon muchísimo para robarle lo único de valor que tenía, que era su celular. Hoy no pudo venir porque sigue muy dolorida”, detalló.

Además, denunció la falta de acompañamiento institucional: “No está recibiendo ningún tipo de apoyo psicológico por parte del Consejo Provincial de Educación. El único acompañamiento es del instituto, de compañeros, docentes y directivos”.

Una comunidad que espera respuestas

Luego de la movilización, la comunidad educativa del IFD N° 5 espera ahora una respuesta concreta de las autoridades provinciales. Entre los principales pedidos figuran:

Mayor seguridad en los alrededores del instituto.

Mejoras en el transporte.

Avances en el edificio propio.

Este martes, en diálogo con LM Neuquén, el comisario Rubén Pinchulef, aseguró que se comprometieron a realizar patrullajes preventivos en el horario de entrada y salida: "La institución nos trajo la solicitud. Como es un edificio nuevo no estaba dentro del corredor seguro que incluye a otras escuelas, ahora lo vamos a incluir para patrullar a las 22:30".