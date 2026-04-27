Una estudiante esperó una hora el colectivo en la Ruta 22, no le paró y sufrió un grave ataque y robo

El ataque sucedió el viernes por la noche. El IFD 5 marchó por la Ruta 22 para exigir seguridad y el correcto funcionamiento del servicio de colectivos.

"Gracias a dios pude volver a mi casa con mis bebés, pero ¿y si no volvía? ", expresó angustiada Ángeles, una estudiante del Instituto de Formación Docente (IFD) 5 quien continúa atemorizada y dolorida tras haber sido atacada por un hombre cuando esperaba el colectivo. El agresor también le robó y huyó.

El hecho ocurrió alrededor de las 0:10 del sábado sobre la Ruta 22, a cinco cuadras de la Terminal de Plottier, cuando hacía más de una hora que aguardaba el transporte público Pehuenche para regresar a su casa en Senillosa después de su jornada de estudio que había finalizado a las 22:15 del viernes.

El caso generó un fuerte reclamo hacia las autoridades policiales y municipales con el objetivo de que les garanticen la seguridad a toda la comunidad educativa.

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Esperó más de dos horas el colectivo

La joven estudiante de 31 años que cursa el segundo año de la carrera de profesora de educación primaria realizó la denuncia en la Comisaría Séptima, ubicada a 13 cuadras del IFD 5. Allí describió los hechos, que relató a LM Neuquén: "Salí de cursar a las 22.14 para ser exacta, me dirigí a esperar el colectivo Pehuenche a la parada correspondiente, ya que como uso la tarjeta de boleto estudiantil el servicio solo me deja subir ahí".

Con respecto al servicio de colectivos también explicó que después de las 21 empieza a pasar espaciadamente, llegando a una frecuencia de una hora y media aproximadamente.

Cuando Ángeles chequeó la aplicación del colectivo observó que la próxima unidad pasaría a las 23.20. Preparada en el lugar, con frío y la inquietud de que el colectivo la pueda ver en el medio de la oscuridad de la noche.

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"No quiso parar, pese a que le hice señas con la linterna del celular, lo que antes ya me había funcionado en otra ocasión", señaló y agregó que como en esa garita de colectivo estaba expuesta al frío y a la oscuridad tomó la decisión de ir hasta la garita de la terminal de Plottier, la cual, a su consideración es más visible y concurrida.

Según la app, el próximo colectivo pasaría era a las 00.30, por lo que esperó a que estuviera cerca para así cruzar la Ruta 22 donde debería subir porque no hay garita. En ese tramo tuvo la compañía de una señora hasta que subió a su transporte.

Brutal ataque a golpes y el robo

Pasaron unos minutos desde que se había ido y tomó su celular a las 00:10 aproximadamente. "Cuando levanté la vista venia este hombre corriendo hacia mi directo a golpearme la cara, en la boca, luego en las piernas para que no corriera", describió.

Ángeles gritó pidiendo auxilio pero el hombre le pegaba cada vez más: "Nadie de la ruta me quiso ayudar. Me sacó mi celular y mi bolso en que llevaba mis cosas para cursar, entre ellos cuadernos, anteojos recetados, tarjeta estudiantil y demás".

La reacción posterior del agresor la dejó en shock: "El hombre se alejó riéndose de mi diciendo a quién le pedía ayuda? Si nadie me iba a ayudar. Quedé destrozada la verdad".

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Acto seguido, ante la indiferencia de los automovilisitas tomó la decisión de pararse en medio de la Ruta 22 para rogar que alguien frene hasta que alguien se apiadó de su situación. "Un chico en moto bajó y me asistió llamando a la Policía y se quedó conmigo hasta que llegara un móvil", contó y agregó que la trasladaron hasta la Comisaría Séptima.

"Llamaron a mi mamá, quien me esperaba en mi casa con mis hijos", dijo y expresó cargada de angustia que se le cruzó por la cabeza que podría haber muerto en el ataque.

"No es la primera vez que el colectivo no para"

"A mi me angustia la poca empatía que tiene la gente ante esta situación y la negligencia de los choferes de la empresa Pehuenche que nos dejan a la deriva", manifestó Ángeles, quien no sabe de qué manera podrá volver a cusar sus estudios luego del trauma que le dejó la vivencia.

"Pedí cambiarme de comisión, no quiero ir más a la noche", agregó y explicó: "esta no es la primera vez que el colectivo no para, anteriores veces nos dejó a cuatro personas, dos de China Muerta, una de cerca de la báscula y a mi de Senillosa".

En tanto, indicó que el año pasado compañeras suyas sufrieron acoso por parte de automovilistas mientras esperaban el colectivo en aquel lugar sin iluminación.

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"Se necesita tomar medidas urgentes, no es posible que tengan que pasar cosas como lo que me pasó, para que hagan algo", expresó.

El reclamo del IFD llegó a la Ruta 22

Este lunes a la mañana se realizó una asamblea entre las autoridades del IFD 5, las docentes y estudiantes sobre el grave hecho de inseguridad del viernes. De esta manera, decidieron por mayoría exponer la agresión y el robo en un reclamo institucional que copó la Ruta 22.

La movilización frente al ISFD 5 de Plottier consignó tres fuertes reclamos

Mayor seguridad, presencia de móviles policiales

Que se haga efectivo el uso de colectivo para que las personas que se trasladan para poder estudiar y trabajar lleguen a horario a sus casas

Iluminación en la Ruta 22

En tanto, en diálogo con LM Neuquén, el comisario Rubén Pinchulef, aseguró que se comprometieron a realizar patrullajes preventivos en el horario de entrada y salida: "La institución nos trajo la solicitud. Como es un edificio nuevo no estaba dentro del corredor seguro que incluye a otras escuelas, ahora lo vamos a incluir para patrullar a las 22:30".

Además, aseguró que lograron captar la brutal secuencia del ataque a través de un relevamiento de cámaras de seguridad y tomarán las medidas necesaria para encontrar al responsable.