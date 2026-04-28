El eclipse solar más largo del siglo oscurecerá el cielo durante varios minutos: cuándo será

El fenómeno no se repetirá por 157 años. La fecha de este inusual evento ya está confirmada.

El eclipse solar oscurecerá el cielo durante varios minutos y ofrecerá un espectáculo poco habitual.

El cielo volverá a ofrecer un espectáculo poco habitual que despierta interés en todo el mundo. Se trata del eclipse solar más largo del siglo, un evento astronómico que promete generar un impacto visual difícil de repetir en las próximas décadas. Este fenómeno despierta interés en todo el mundo.

El eclipse ya tiene fecha y promete una escena impactante: durante varios minutos el cielo se oscurecerá en pleno día. Por su duración poco frecuente, no volverá a repetirse en condiciones similares durante 157 años.

Aunque los eclipses solares no son eventos raros en términos astronómicos, este caso reúne características particulares que lo vuelven excepcional. La combinación entre tiempo de oscuridad , ubicación geográfica y momento del día lo posiciona como uno de los fenómenos más destacados del calendario científico reciente.

Eclipse de sol, eclipse anular Durante el eclipse, la Luna cubrirá el Sol y generará efectos visuales únicos como el anillo de diamante.

Cuándo se podrá observar el eclipse solar más largo del siglo

La fecha de este inusual evento ya está confirmada: será el 12 de agosto del 2027 y podrá observarse en distintas regiones del mundo.

El eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas, momento en el que la Luna empezará a cubrir el Sol de forma progresiva. La fase de mayor impacto llegará cerca de las 20:27, cuando se produzca la totalidad y el cielo se oscurezca por completo durante algunos minutos.

El cierre del fenómeno está previsto para las 21:30 horas, cuando la luz solar recupere su intensidad habitual. Este recorrido convierte al evento en uno de los más extensos en términos de duración dentro del siglo actual.

Dónde se podrá ver mejor el fenómeno

No todas las regiones tendrán las mismas condiciones de observación. La franja de totalidad será limitada, lo que implica que solo ciertos puntos podrán experimentar el momento en el que el día se convierte en noche. En países como España, el fenómeno coincidirá con el atardecer, lo que sumará un efecto visual distinto al habitual.

Dentro de España, las mejores condiciones se darán en el norte. Zonas como Álava aparecen como puntos privilegiados para observar el eclipse en su totalidad. En otras regiones, como Guipúzcoa, el fenómeno será parcial y no alcanzará el nivel máximo de oscuridad.

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La ubicación resulta determinante para vivir la experiencia completa. Incluso pequeñas variaciones geográficas pueden modificar la intensidad del fenómeno.

Cómo se verá y qué precauciones tomar

Durante el desarrollo del eclipse, el cielo podría oscurecerse lo suficiente como para permitir la observación de estrellas y planetas en pleno atardecer. Además, se producirán efectos visuales muy buscados por quienes siguen este tipo de eventos.

Entre ellos se destacan las Perlas de Baily y el llamado anillo de diamante, dos fenómenos breves que se generan por la interacción de la luz solar con la superficie irregular de la Luna. Aunque duran pocos segundos, suelen ser los momentos más impactantes.

Para observar el eclipse de forma segura, será necesario utilizar gafas homologadas. Mirar el Sol sin protección puede provocar daños irreversibles en la vista. Solo durante la fase de totalidad se puede prescindir de esa protección, siempre que el disco solar esté completamente cubierto.

El fenómeno también impulsó la organización de actividades educativas y propuestas de observación en distintas regiones. Más allá del impacto visual, el eclipse solar más largo del siglo se presenta como una oportunidad para acercarse a la astronomía y comprender mejor cómo funcionan estos eventos que, por unos minutos, transforman el cielo.