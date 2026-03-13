¿Qué significan estas misteriosas figuras que aparecen en el asfalto?

Muchos conductores lo ven todos los días en rutas y avenidas, pero pocos conocen para qué sirve realmente.

En rutas y avenidas de Argentina, algunos conductores observan figuras geométricas pintadas o marcadas en el asfalto sin conocer su verdadera función. Estos dibujos no forman parte de un diseño urbano ni responden a una cuestión estética.

Estas marcas permiten identificar sectores en los que operan radares y cámaras de fiscalización. Debajo del pavimento se instalan dispositivos llamados espiras inductivas , sensores que detectan el paso de los vehículos y permiten medir con precisión la velocidad de circulación.

El sistema forma parte de los mecanismos modernos de control de tránsito utilizados en distintos puntos del país. Su objetivo principal consiste en reducir el exceso de velocidad y mejorar la seguridad vial, especialmente en zonas consideradas críticas por la cantidad de siniestros registrados.

Cómo funcionan las espiras ocultas en el pavimento

Las marcas visibles en el asfalto indican la presencia de sensores ubicados debajo de la calzada. Estos dispositivos reciben el nombre de espiras inductivas, bobinas de cable instaladas bajo la superficie del camino.

Cuando un vehículo pasa sobre una de estas espiras, el metal del automóvil modifica el campo magnético del sensor. El sistema registra ese cambio y detecta con exactitud el momento en que el vehículo atraviesa el punto de medición.

ruta dibujo

El mecanismo funciona con dos sensores colocados a una distancia determinada. Un software calcula el tiempo que tarda el vehículo en recorrer el tramo entre ambos puntos. Con ese dato, el sistema obtiene la velocidad exacta del automóvil.

Si el resultado supera el límite permitido para esa vía, el equipo activa automáticamente una cámara que registra la infracción. La fotografía captura la patente del vehículo, la velocidad detectada y la ubicación del control. Este método permite fiscalizar el tránsito de forma constante sin intervención humana directa. Los equipos operan durante todo el día y mantienen el mismo nivel de precisión en distintas condiciones de luz o clima.

Qué requisitos debe cumplir una fotomulta

Para que una infracción registrada por radar tenga validez legal, el acta debe contener información precisa. Entre los datos obligatorios figuran fecha, hora, ubicación exacta, velocidad permitida y velocidad registrada por el sistema. Además, los equipos utilizados para estas mediciones requieren certificación técnica. En Argentina, el organismo encargado de homologar estos dispositivos es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

radares La aplicación informa sobre radares fijos, móviles y cámaras de semáforo.

Este proceso garantiza que los equipos cumplan estándares de precisión y confiabilidad. La certificación busca asegurar seguridad jurídica tanto para las autoridades como para los conductores. El sistema también incorpora mecanismos para evitar errores. Por ejemplo, el software descarta automáticamente las imágenes en las que aparecen dos vehículos dentro del área de medición al mismo tiempo. De esta manera, la infracción solo se atribuye al vehículo correctamente identificado.

Los registros digitales generados por los radares cuentan con sistemas de protección informática. Los datos quedan encriptados para impedir manipulaciones o alteraciones posteriores, lo que refuerza la validez de las sanciones.

La instalación de estos sistemas en el asfalto responde a la necesidad de modernizar los controles de tránsito. En muchos casos, las espiras inductivas permiten fiscalizar zonas donde la presencia permanente de agentes de tránsito resulta difícil. Diversos estudios de seguridad vial indican que la implementación de radares y sensores electrónicos produce una reducción considerable de accidentes en tramos peligrosos. La simple presencia de estos dispositivos suele generar que los conductores moderen la velocidad.