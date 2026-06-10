Preocupación en el sector inmobiliario neuquino por una inminente desregulación

Advierten sobre riesgos para compradores y vendedores y ponen en duda los intereses detrás de la reforma que impulsa el Gobierno nacional.

La posibilidad de que el Gobierno Nacional avance con una reforma para desregular la actividad inmobiliaria encendió las alarmas entre martilleros y corredores de Neuquén.

El proyecto, que busca eliminar la obligatoriedad de l a matrícula profesional y reducir las facultades de los colegios profesionales , es seguido con preocupación por el sector, que advierte sobre riesgos de inseguridad jurídica , aumento de conflictos y pérdida de controles sobre la actividad.

En una entrevista con Radio Capital, el martillero público y corredor inmobiliario Guillermo Reybet sostuvo que la iniciativa no apunta a desregular el mercado inmobiliario en sí, sino el ejercicio profesional. Según explicó, actualmente cualquier propietario puede vender su inmueble por cuenta propia y cualquier persona puede contratar una inmobiliaria. Lo que cambiaría es quiénes pueden intermediar en las operaciones y bajo qué controles.

Las principales preocupaciones

Uno de los aspectos que más inquieta al sector es la eventual eliminación de la matrícula obligatoria. De acuerdo con Reybet, el proyecto permitiría que cualquier persona física o jurídica intervenga en operaciones de compra, venta o alquiler de inmuebles sin necesidad de contar con formación específica ni habilitación profesional.

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El martillero aseguró que esto podría generar mayores riesgos para compradores y vendedores. Explicó que una operación inmobiliaria requiere verificar cuestiones como inhibiciones, embargos, hipotecas, sucesiones o informes de dominio, trámites para los cuales los profesionales matriculados cuentan con facultades específicas.

También advirtió sobre posibles perjuicios derivados de tasaciones incorrectas. Según planteó, una persona sin capacitación podría fijar valores alejados de la realidad del mercado, generando pérdidas para propietarios o compradores.

Otro de los puntos cuestionados es la desregulación de honorarios. En Neuquén, la Ley 2538 establece actualmente un tope del 3% sobre el valor de la operación para cada parte. Reybet señaló que, con una liberación total, cada intermediario podría fijar libremente sus comisiones.

El rol de los colegios profesionales

La reforma también impactaría sobre los colegios profesionales. Actualmente, el Colegio de Martilleros de Neuquén cuenta con un tribunal de ética que puede sancionar a quienes incurran en malas prácticas, incluyendo la suspensión o cancelación de matrículas.

Para Reybet, la pérdida de esas facultades implicaría eliminar una instancia de control que hoy funciona como primer ámbito para recibir denuncias y actuar frente a conductas irregulares.

Además, cuestionó algunos de los argumentos utilizados para justificar la medida. Indicó que en Neuquén los costos de matriculación son considerablemente menores que los que suelen mencionarse en debates nacionales basados en la realidad de Buenos Aires. Según detalló, la matrícula ronda los 400 mil pesos y la cuota mensual los 40 mil pesos.

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Los argumentos del Gobierno

Según la información publicada por Infobae sobre el proyecto de desregulación, el Gobierno sostiene que la iniciativa busca aumentar la competencia, reducir barreras de ingreso y otorgar más libertad a los consumidores para elegir cómo realizar operaciones inmobiliarias.

Durante la entrevista, los conductores señalaron que uno de los argumentos oficiales apunta a fomentar la competencia y jerarquizar a los profesionales mediante la libre elección de los clientes, en lugar de sostener mecanismos obligatorios de matriculación y control colegiado.

Las sospechas sobre los intereses detrás de la reforma

Otro de los puntos abordados en la entrevista fue la posibilidad de que existan intereses empresariales detrás de la iniciativa.

Los periodistas mencionaron versiones que vinculan la propuesta con reclamos históricos de la firma inmobiliaria internacional REMAX, cuyo modelo de negocios se apoya en agentes inmobiliarios que no necesariamente poseen título de martillero.

Consultado sobre esa hipótesis, Reybet respondió que "puede ser un elemento" a considerar. Explicó que en ese esquema los agentes reciben capacitación interna, pero la responsabilidad legal ante una eventual mala praxis continúa recayendo sobre el martillero habilitante.

Un debate abierto

El referente inmobiliario remarcó que todavía resta conocer el texto definitivo de la reforma y, especialmente, cómo impactará en las provincias. Recordó que actualmente la regulación profesional depende de legislaciones provinciales y que una eventual aplicación efectiva requeriría analizar si cada jurisdicción decide adherir a los cambios nacionales.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. Desde el sector inmobiliario advierten sobre posibles riesgos para los consumidores y la seguridad jurídica de las operaciones, mientras que el Gobierno sostiene que la reforma busca ampliar la competencia y flexibilizar el acceso a la actividad.