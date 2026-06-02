Esta semana comenzarán las obras sobre las calles Richieri, Copahue y Saturnino Torres. Así lo informó la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno.

Comienza la repavimentación de troncales en el este de Neuquén

En el marco del Plan de 3.000 cuadras de asfalto que impulsa la gestión del intendente Mariano Gaido , iniciarán los trabajos de repavimentación de arterias fundamentales para la circulación vehicular en el este de la capital neuquina.

Esta semana comenzarán las obras sobre las calles Richieri, Copahue y Saturnino Torres. Así lo informó la subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno , quien además destacó que ya finalizaron las tareas de repavimentación en las calles Borlenghi e Illia, hasta San Juan.

“En los próximos días vamos a comenzar con Richieri, desde Copahue hasta José Rosas. Luego continuaremos con Copahue, en la misma extensión, y con Saturnino Torres”, adelantó la funcionaria.

“Estamos organizando el movimiento de equipos y en estos días comenzaremos con los trabajos”, afirmó.

Bruno explicó que, una vez concluidas estas intervenciones, los trabajos continuarán sobre la calle San Martín, en dirección al aeropuerto. “Ya habíamos repavimentado prácticamente toda San Martín, nos queda un tramo de alrededor de 20 cuadras para completar la conexión hasta el sector del aeropuerto”, indicó.

Además, señaló que también se avanzará en el sector de Belgrano y que el plan contempla también el recambio de adoquines.

Asfaltado Neuquén (1)

Entre las arterias que ya fueron renovadas se encuentra Bahía Blanca, en el tramo comprendido entre Chocón e Independencia. También se completaron trabajos sobre la calle San Martín, entre Colón y Bouquet Roldán.

Por su parte, la calle Belgrano fue intervenida en dos tramos: seis cuadras entre Moritán y Rufino Ortega, y siete cuadras entre Pringles y Colón. En el oeste de la ciudad, Casimiro Gómez sumó cinco cuadras repavimentadas entre Novella y avenida del Trabajador, y otras ocho cuadras desde avenida del Trabajador hasta Doctor Ramón, reflejando el alcance territorial del plan.

Además, se ejecutaron obras sobre Novella, en el tramo comprendido entre Huilén y Arabarco. Asimismo, la calle Moritán fue restaurada a lo largo de 14 cuadras, entre Nogoyá y Huilén.

Por último, la calle Islas Malvinas fue renovada en 10 cuadras estratégicas, desde Villegas hasta Avenida Argentina.

Gaido anunció la nueva etapa de asfalto en Círculo Policial: cuándo estará finalizado el 100%

El pasado mes de mayo, la Municipalidad de Neuquén puso en marcha los trabajos viales correspondientes a la segunda etapa de la obra en el sector Círculo Policial, perteneciente al barrio San Lorenzo Sur, que abarca 30 nuevas cuadras de asfalto, para completar un total de 74.

El intendente Mariano Gaido anunció “una muy buena noticia: la segunda etapa ya está comenzando y vamos a tener 100% del barrio asfaltado en los próximos tres meses".

asfalto circulo policial

La iniciativa forma parte del Plan de 3000 Cuadras de Asfalto que la administración local ejecuta de manera simultánea en diversos puntos de la ciudad. Con el desarrollo de este nuevo cuadrante de obras, se alcanzará la cobertura total de las calles del sector en 3 meses, transformando de forma integral la infraestructura vial, la conectividad urbana y la transitabilidad de los vecinos de la zona.

El jefe comunal detalló el proceso de intervenciones previas que requirió el sector antes de la llegada de las carpetas asfálticas y de hormigón. "Fuimos haciendo primero los servicios. Fíjate que el parque que tenemos acá, que lo estamos disfrutando, fue también una obra de la municipalidad. Llevamos adelante las conexiones de cloaca, las conexiones de agua, hicimos el cordón cuneta y ahora finalizamos con este plan de asfalto que realmente es un orgullo porque estamos sobre esta troncal que es de hormigón, que conecta con la avenida Necochea, que conecta con todas las avenidas que la ciudad tiene en este sector de la ciudad y que la verdad es una inversión propia", puntualizó el mandatario.