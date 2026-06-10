Despechado y reflexivo: las redes estallaron con un gorila por su actitud tras una pelea con su pareja

El protagonista del video viral es Kiyomasa, un gorila de 13 años que habita en el zoológico de Nagoya y es hijo de Shabani, un ejemplar con fama internacional.

Kiyomasa es hijo de Shabani, un gorila que alcanzó notoriedad internacional por su apariencia.

Kiyomasa , un gorila de 13 años que vive en el zoológico de Nagoya, Japón , se convirtió en uno de los protagonistas más comentados de las redes sociales después de que se difundiera un video en el que aparece sentado en una escalera tras una pelea con una hembra de su grupo que es identificada como su pareja .

Las imágenes comenzaron a circular de manera masiva el martes 9 de junio y rápidamente se expandieron por distintas plataformas digitales. En la secuencia se observa al animal abandonar la zona interior del recinto y permanecer varios minutos aislado , apoyando la cabeza sobre una de sus manos y con la mirada fija en el vacío .

La postura del primate llamó la atención de visitantes y usuarios de internet. Durante el registro permaneció prácticamente inmóvil y se rascó el rostro en distintos momentos, mientras continuaba sentado en silencio.

En numerosas publicaciones, usuarios de internet describieron la escena como un momento de “profunda reflexión” luego de la discusión.

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Here’s the video of the now-famous gorilla quarrel from a Japanese zoo. Judging by the footage, there may even have been a third party involved in the dispute



After the argument, the gorilla sat alone looking so deep in thought that it… https://t.co/PryFVmL1pe pic.twitter.com/ZFSUvt72sU — NEXTA (@nexta_tv) June 10, 2026

Los visitantes habituales del zoológico describen a Kiyomasa como un individuo de personalidad tranquila y con una marcada capacidad expresiva, características que también contribuyeron a incrementar su popularidad.

Kiyomasa es hijo de uno de los gorilas más famosos de Japón

Kiyomasa es hijo de Shabani, un gorila que alcanzó notoriedad internacional por su apariencia y por el fenómeno que generó en las redes sociales durante los últimos años.

El vocero del zoológico, Takayuki Ishikawa, contó sobre el animal: “A menudo apoya el mentón en sus manos y te mira fijamente”, y agregó que, en su mejor momento físico, Shabani provocó el aumento de las visitas de mujeres porque decían que era muy atractivo.

Ishikawa también destacó una de las conductas del ejemplar al afirmar: “Siempre protege y cuida de sus pequeños. Los visitantes piensan que la ternura con que los trata también es un atractivo”.

La popularidad de Shabani creció especialmente en Twitter hace varios años, cuando sus seguidores comenzaron a compartir fotografías y publicaciones que lo calificaban como “guapo” y “sexy”.

Incluso, los internautas japoneses empezaron a referirse a él como un “Ikemen”, expresión utilizada para describir a un “hombre con buen aspecto”.

Nacido en los Países Bajos, Shabani fue trasladado en 1996 al zoológico de Taronga, en Australia, donde permaneció hasta 2007 antes de instalarse en Nagoya. Allí se convirtió en padre de tres crías macho y en el jefe de un grupo compuesto por cinco gorilas.

Qué se sabe sobre los gorilas macho

Los gorilas son los primates más grandes del mundo. Según información oficial del zoológico de Madrid, “tienen una semejanza muy cercana con los seres humanos, ya que poseen un ADN similar al nuestro hasta en un 98%”.

De acuerdo con la misma fuente, “son animales que viven en grupos, a los cuales se les llaman manadas”. “Científicamente su grupo social y sexual se llama Harén (macho dominante con hembras y/o con machos pequeños). Estas pueden tener un número variable de miembros; hay evidencias de algunas de tan solo dos gorilas hasta aquellas que tienen 50 miembros o más”, agrega el texto.

También indica que el rol de líder de la manada “lo suele tener un macho dominante al que se le suele llamar ‘espalda plateada’, que se identifica por una tira de pelaje gris en su espalda”.

“Cuando este macho muere, la manada se dispersa. Sin embargo, si el macho dominante es derrotado por otro en una pelea, el vencedor asume el liderato de la manada”, completa.