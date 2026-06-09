La pararon cuando conducía por usar el celular, pero le faltaba una mano: ahora le hicieron un insólito regalo

Una influencer recibió una multa de 116 dólares en Florida, pero la citación fue desestimada. Semanas más tarde, se llevó una curiosa sorpresa.

El policía la detuvo por usar el celular mientras manejaba y ella le mostró que le faltaba una mano.

Un agente acusó a la influencer Katie Thomas de manipular un celular mientras conducía en Florida , pero ella levantó el brazo derecho para mostrar que no tiene esa mano . Su citación fue desestimada por falta de pruebas y, semanas después, una cadena de comida rápida la sorprendió con un insólito regalo .

La joven, conocida en las redes sociales como Slightlyoff.balance, recibió una torta especialmente decorada por una sucursal de Dairy Queen en Greenacres. El obsequio hacía referencia directa al episodio que se volvió viral en las redes sociales y llevaba escrita la leyenda “Hand to God” , pronunciada durante el procedimiento policial.

Aunque puede traducirse literalmente como “mano a Dios”, la frase también se emplea en inglés como una forma de jurar o asegurar que algo es cierto.

Además de esa inscripción, el pastel incluía la figura de un teléfono celular y la representación de una extremidad, en alusión a la conversación que mantuvo con el oficial durante la detención de tránsito.

“Son de mi zona, así que fue genial poder pasar tiempo con gente de mi comunidad”, declaró Katie. “El equipo simplemente quería mostrar su apoyo”, destacó.

Por qué la Justicia le anuló la multa a la influencer

El episodio sucedió específicamente el 11 de febrero, cuando Katie circulaba por North Dixie Highway y fue detenida por un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach.

El policía le indicó que la había visto sostener y manipular un teléfono celular con la mano derecha mientras conducía. En respuesta, la influencer le mostró que le faltaba esa mano y respondió: “Obviamente no. ¿Así que quieres dar por terminado el día?”.

“No quiero dar por terminado el asunto. Tenías la mano levantada, manipulando el teléfono”, contestó el oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/z101digital/status/2060128811308507225?s=20&partner=&hide_thread=false Florida, Estados Unidos | Una mujer identificada como Kathleen Thomas fue multada por un oficial de policía que la acusó de conducir mientras usaba el teléfono con su mano derecha. Thomas, quien es amputada, levantó su muñón frente al oficial para demostrar la imposibilidad… pic.twitter.com/Z9MxDeVMMa — Z101 Digital (@z101digital) May 28, 2026

Durante el intercambio, el agente también le pidió que jurara por Dios que no estaba utilizando el dispositivo. Katie volvió a levantar el brazo derecho y el policía le solicitó que utilizara la otra mano antes de pedirle la licencia de conducir y la documentación del vehículo.

La infracción aplicada correspondía al uso de un dispositivo de comunicación inalámbrico mientras se conduce, contemplado en el Estatuto de Florida 316.305(3)(a), y establecía una multa civil de 116 dólares.

Las imágenes de la cámara corporal y el cierre del caso

Después de publicar un video relatando lo sucedido, Katie comenzó a documentar el proceso para impugnar la multa y obtuvo las imágenes registradas por la cámara corporal del agente.

Antes de una audiencia prevista para el 27 de mayo, difundió ese material en sus redes sociales. Según informó CBS 12, el propio oficial solicitó que la citación fuera desestimada antes de esa instancia.

Mano conducir Florida 2 El policía le pidió que jurara por Dios que no estaba usando el celular y Katie utilizó la mano izquierda.

Por su parte, ABC7 informó que la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach sostuvo que el agente había iniciado el procedimiento “basándose en su observación visual en el momento del incidente”.

La dependencia agregó que el expediente fue archivado tras una “revisión adicional de los estatutos del estado de Florida pertinentes y basándose en la totalidad de las circunstancias”.

La torta que le enviaron a la influencer y su ayuda a la comunidad

La sorpresa llegó apenas dos semanas después de que la citación fuera desestimada. Según contó la influencer, la idea del regalo surgió después de que el caso alcanzara una amplia repercusión en TikTok e Instagram.

Tras la difusión del video, la creadora de contenido también lanzó una tienda en línea con productos que incorporan esa frase. “Últimamente todo hace referencia a las imágenes de la cámara corporal. El vídeo se hizo viral por las razones correctas”, remarcó.

“De hecho, está generando mucho bien en el mundo, desde iniciar el diálogo sobre las diferencias en las extremidades hasta impulsar las donaciones al Hospital Infantil Shriners a través de la venta de productos. La atención que ha recibido ha sido positiva”, indicó en declaraciones a People.