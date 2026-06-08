Video: se le cayó el celular en las Cataratas del Iguazú y se tiró de la pasarela para recuperarlo

El turista descendió hacia una zona peligrosa y toda la secuencia quedó registrada por otros visitantes.

Las Cataratas del Iguazú son uno de los destinos turísticos más visitados de Sudamérica y cuentan con estrictas medidas de seguridad.

Una escena tan peligrosa como insólita se vivió en las Cataratas del Iguazú, cuando un turista decidió arriesgar su vida para recuperar un celular que se le había caído durante el recorrido por las pasarelas del parque.

La secuencia quedó registrada por otros visitantes y rápidamente un video se volvió viral en las redes sociales. En las imágenes puede verse cómo el hombre abandona el circuito habilitado, supera una barrera de protección y desciende hacia una zona de riesgo ubicada junto a los saltos de agua.

El episodio ocurrió del lado brasileño de las cataratas, provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el lugar y volvió a poner el foco sobre la importancia de respetar las normas de seguridad en uno de los principales atractivos turísticos de Sudamérica.

Video: la arriesgada maniobra para recuperar el teléfono

El hecho ocurrió en una de las pasarelas que conducen a los saltos de las Cataratas del Iguazú. El turista perdió su teléfono celular mientras recorría el circuito junto a otros visitantes. Lejos de resignarse a perder el dispositivo, decidió actuar por cuenta propia.

Cataratas del Iguazú: se le cayó su celular y se tiró al agua para recuperarlo El incidente ocurrió en una pasarela de las Cataratas del Iguazú, donde un turista arriesgó su integridad física para recuperar un celular que había caído cerca de los saltos de agua.

El hombre cruzó la baranda de seguridad y descendió hacia una zona especialmente peligrosa, donde el terreno húmedo y la cercanía con el agua aumentan considerablemente el riesgo de accidentes. Tras algunos segundos de tensión logró localizar el teléfono y recuperarlo. Sin embargo, la maniobra no había terminado.

Luego de recoger el celular, volvió a trepar la estructura de protección para regresar a la pasarela y reincorporarse al recorrido turístico. Durante toda la secuencia, decenas de personas siguieron la escena con preocupación.

Turistas y trabajadores observaron la situación con preocupación

Las imágenes muestran que varios visitantes se acercaron al lugar para observar lo que ocurría e incluso colaboraron para facilitar el regreso del hombre al sector habilitado.

Por algunos instantes, la atención dejó de estar puesta en el paisaje y pasó a concentrarse en la situación protagonizada por el turista. La maniobra generó inquietud debido a las características del entorno.

Las Cataratas del Iguazú reciben millones de visitantes cada año y cuentan con estrictos protocolos destinados a prevenir accidentes. Las pasarelas y cercos de protección fueron diseñados precisamente para evitar que las personas accedan a sectores donde existen riesgos asociados a caídas, corrientes de agua y superficies resbaladizas.

arrojo-cataratas

Hasta el momento, las autoridades no informaron si el turista necesitó asistencia médica tras el episodio. Tampoco trascendieron detalles sobre posibles lesiones o consecuencias físicas derivadas de la maniobra.

El parque tomó una medida inmediata tras el incidente

Luego de conocerse el caso, el Parque Nacional Iguazú emitió un comunicado para recordar las reglas vigentes dentro del predio. Las autoridades remarcaron que está expresamente prohibido:

Sobrepasar las barandas.

Trepar las estructuras de protección.

Sentarse sobre los cercos de seguridad.

Ingresar a sectores restringidos.

Desde la administración del parque explicaron que el personal intervino inmediatamente después de advertir la situación.

Según detallaron, los responsables de seguridad dialogaron con el visitante, le explicaron los riesgos de su conducta y le recordaron los procedimientos establecidos para quienes recorren el lugar.

Además, confirmaron que el hombre fue acompañado hasta el final del recorrido y posteriormente expulsado del parque por incumplir las normas de seguridad.