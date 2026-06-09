Una nena de 4 años sufrió graves lesiones al ser empujada por otro menor desde un tobogán

Los estudios detectaron fracturas en el cráneo y la órbita ocular. El padre afirmó que el niño que la empujó tiene autismo y pidió mayor supervisión.

Así cayó la nena que sufrió lesiones tras ser empujada por otro menor desde lo alto de un tobogán em Vietnam.

Una nena de 4 años permanece internada bajo observación médica luego de sufrir graves lesiones al caer desde un tobogán de aproximadamente 1,5 metros de altura tras ser empujada por otro menor en un parque infantil de Vietnam .

La menor, identificada como BN y residente del distrito de Tu Liem, fue trasladada al centro de salud durante la noche del 7 de junio, poco después del accidente ocurrido en el área de juegos de un complejo de apartamentos ubicado en Hanói.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que otro menor empujó repentinamente a la niña por la espalda y la hizo caer de cabeza sobre el suelo.

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You just never know what’s going on in other people’s minds. Just look at this for goodness sake pic.twitter.com/g69XW0qp7q — Dera II (@Neutral_OC) June 8, 2026

Tras su ingreso al hospital, el personal médico inmovilizó su columna cervical y ordenó estudios por imágenes y análisis para determinar la gravedad de las lesiones.

Qué lesiones sufrió la niña por la caída

Según informó el Hospital Nacional Infantil, la tomografía computarizada reveló un hematoma en el lóbulo frontal derecho de aproximadamente tres milímetros, sin desplazamiento de la línea media cerebral.

Los estudios también detectaron una fractura del hueso frontal derecho con extensión hasta el techo de la órbita ocular derecha, además de edema y un hematoma subcutáneo en la región frontal y alrededor del ojo afectado.

El jefe del Departamento de Urgencias y Toxicología del centro asistencial, Le Ngoc Duy, indicó que la paciente ingresó respirando espontáneamente, con una saturación de oxígeno del 98 %, frecuencia respiratoria de 30 por minuto y parámetros circulatorios estables.

Los médicos señalaron además que la niña no perdió el conocimiento, no sufrió convulsiones, no presentó vómitos ni evidenció debilidad en las extremidades tras la caída, según precisaron medios vietnamitas.

Luego de completar los estudios, el equipo tratante resolvió continuar con un tratamiento conservador mediante analgésicos y antiinflamatorios, acompañado de un seguimiento permanente de la evolución neurológica y de la inflamación en la frente y la zona del ojo derecho.

En la actualización difundida este martes, las autoridades del hospital informaron que la paciente permanecía internada en el Departamento de Neurocirugía bajo estricta observación para controlar la posible aparición de síntomas como dolor de cabeza, vómitos o alteraciones del nivel de conciencia.

Qué dijo el padre de la menor lesionada

Ngoc Anh, padre de la niña, confirmó que la víctima que aparece en el video viralizado corresponde a su hija y explicó que ambos menores estaban utilizando el mismo juego cuando ocurrió el empujón.

El hombre aseguró que el niño involucrado tiene autismo y sostuvo que esa condición no exime a los adultos de la obligación de supervisar a los menores cuando participan en actividades en espacios públicos.

En una publicación realizada en su cuenta personal escribió: “Todos sabemos que los niños autistas tienen más dificultades para controlar sus emociones y su comportamiento que los demás. Cuando un niño es especial, los padres y familiares tienen la responsabilidad de vigilarlo de cerca en todo momento”.

Además, expresó: “Esperamos que la niña se recupere completamente pronto. La reunión y la conversación con la familia del niño solo tenían como objetivo prevenir que ocurrieran incidentes desafortunados en el futuro”.

El padre lamentó no haber permanecido junto a su hija durante el momento del accidente. “Me culpo por mi descuido y por no haber estado al lado de mi hija. Para nuestra familia, ahora mismo lo más importante es la salud de nuestra hija, y esperamos una pronta y completa recuperación”, manifestó.

Hasta el momento, según indicó, no hubo una comunicación directa con los padres del menor señalado como responsable del empujón.

La familia del menor que provocó la caída no fue identificada

Un representante de la administración del complejo residencial confirmó que el accidente ocurrió la noche del 7 de junio y señaló que se reunió con la familia de la niña para interiorizarse sobre lo sucedido.

Vietnam La nena permanecía internada en el Departamento de Neurocirugía bajo estricta observación a causa de las lesiones.

El mismo vocero indicó que prevén informar el caso a la policía local con el objetivo de verificar la identidad de la familia del menor involucrado.

“Actualmente, aún no hemos determinado dónde se encuentra la familia del niño que empujó a la niña, ya que la zona residencial es bastante extensa”, afirmó.

Qué establece la legislación de Vietnam sobre estos casos

El artículo 586 del Código Civil de Vietnam de 2015 establece que cuando una persona menor de 15 años causa daños y tiene padres, estos deben responder por la indemnización correspondiente.

La normativa también contempla que los bienes propios del menor pueden destinarse a reparar el perjuicio ocasionado y, si resultan insuficientes o inexistentes, la obligación económica recae sobre su tutor legal.

De acuerdo con esa legislación, el hecho de que un niño tenga autismo no implica automáticamente una exención de las responsabilidades civiles derivadas de los daños que pueda causar, por lo que la eventual indemnización puede abarcar gastos médicos, rehabilitación, atención y otros costos contemplados por la ley.