Murió una bebé por quemaduras en su cuerpo después de que la pareja de su madre la bañara con agua hirviendo

La niña permaneció dos meses internada en estado crítico en un hospital. La Justicia y la Policía mantienen todas las hipótesis abiertas.

La pareja de la madre de la beba es indicado como posible autor del crimen.

Una bebé de 14 meses murió en España luego de permanecer dos meses internada por graves quemaduras que afectaron cerca del 60% de su cuerpo. La pequeña había ingresado en marzo al Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, después de sufrir lesiones mientras presuntamente era bañada por la entonces pareja de su madre en la localidad de Bormujos.

El caso es investigado por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y por un juzgado de Sevilla , que intentan determinar cómo se produjeron las quemaduras . La menor falleció el pasado 29 de mayo pese a las múltiples intervenciones quirúrgicas y los tratamientos recibidos durante su internación.

Según trascendió, cuando la niña llegó al centro de salud, los médicos alertaron de inmediato a las autoridades debido a la gravedad de las lesiones y a las dudas sobre la mecánica del hecho.

La madre cuestiona la versión del acusado

Andrea Burdalo, madre de la bebé, aseguró públicamente que nunca creyó que se tratara de un accidente y sostuvo que las explicaciones brindadas por su expareja presentan contradicciones.

"Al primer llanto que escuché, fui al cuarto de baño y encontré a mi hija achicharrada de la cabeza a los pies", relató en una entrevista televisiva difundida por medios españoles.

La mujer cuestionó la hipótesis de un accidente doméstico al señalar que, de haber ocurrido de esa manera, las quemaduras no habrían afectado prácticamente todo el cuerpo de la niña y el hombre también habría sufrido lesiones.

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La abuela de la menor también rechazó la versión presentada por el sospechoso. Según explicó, el hombre sostuvo que la bebé habría abierto sola el grifo del agua caliente mientras él buscaba una toalla, algo que la familia considera imposible debido a la edad de la niña.

Qué se sabe de la investigación

El hombre declaró inicialmente en calidad de investigado, aunque no fue detenido. Tras el fallecimiento de la bebé, la causa pasó a ser seguida por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

De acuerdo con fuentes judiciales, el sospechoso ya prestó declaración antes de la muerte de la niña y se prevé que vuelva a comparecer en los próximos días.

La investigación está a cargo de la Sección de Instrucción número 11 del Tribunal de Instancia de Sevilla, que analiza las circunstancias del hecho y recopila testimonios, entre ellos los del personal médico que atendió a la menor durante su internación.

Esperan el resultado de la autopsia

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, confirmó que por el momento no hubo detenciones y que todas las hipótesis continúan abiertas.

El funcionario explicó que las quemaduras podrían haberse producido durante una ducha o baño con agua caliente, aunque remarcó que será la autopsia la que permita establecer con mayor precisión la causa de las lesiones y orientar el rumbo de la investigación.

Mientras avanzan las pericias, la familia de la niña insiste en que la muerte pudo haberse evitado y reclama que se esclarezcan las responsabilidades. La madre sostuvo que su hija "nunca debió morir" y pidió que, en caso de comprobarse una acción intencional o negligente, los responsables sean llevados ante la Justicia.