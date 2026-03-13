Una violenta pelea entre mujeres sorprendió a los vecinos en plena madrugada

La brutal secuencia ocurrió este viernes. La Policía debió intervenir para terminar el conflicto.

Un violento enfrentamiento entre dos grupos de mujeres generó tensión durante la madrugada de este viernes en el centro de la ciudad de Neuquén . La pelea ocurrió en la intersección de Avenida Argentina y Belgrano y quedó registrada en un video que rápidamente circuló en las redes sociales.

Según la información recabada, la situación comenzó con una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una pelea con empujones, forcejeos y golpes en plena vía pública.

En las imágenes se observa a varias mujeres enfrentándose mientras otras personas intentan intervenir para separarlas.

Durante la secuencia se escuchan gritos y discusiones mientras la pelea se desarrolla en medio de la calle, ante la mirada de algunos testigos que observaban lo ocurrido a cierta distancia.

El video comenzó a circular entre vecinos del sector y refleja el clima de tensión que se vivió durante varios minutos.

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Intervención de la policía

Dada la gravedad del conflicto, efectivos de la Policía de Neuquén arribaron al lugar para intervenir y controlar la situación. Durante las tareas, debieron separar a las personas involucradas y restablecer el orden en la zona, evitando que la pelea escalara a mayores.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hubo personas demoradas o lesionadas como consecuencia del enfrentamiento.

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Empezaron a las piñas y terminaron a balazos en una plaza

Durante la madrugada de este último martes, una violenta pelea en la plaza de la Convivencia de Plaza Huincul terminó con disparos de arma de fuego. A pesar de la gravedad del episodio, solo una persona resultó herida y fue atendida en el hospital de complejidad media, donde posteriormente recibió el alta.

El hecho ocurrió cerca de las 3:30 de la mañana, cuando, por motivos que aún se desconocen, dos grupos comenzaron a enfrentarse a golpes de puño en el espacio público. La situación escaló rápidamente cuando uno de los involucrados se dirigió hacia un automóvil Volkswagen Gol, tomó un arma de fuego y comenzó a disparar.

Según se informó, otro hombre que se encontraba a pocos metros también sacó un arma de la cintura y se sumó al ataque.

Dos grupos protagonizaron una pelea a piñas y luego todo salió de control

Como consecuencia de los disparos, un joven resultó herido con impactos en una pierna y en el glúteo, de acuerdo con lo publicado por el sitio Cutral Co al Instante.

Los gritos y las detonaciones alertaron a vecinos del sector y personal de la policía de Neuquén llegó rápidamente al lugar. Al tomar conocimiento de que había una persona herida, los efectivos iniciaron un operativo para identificar y detener a los autores del ataque.

Finalmente, los sospechosos fueron demorados y el vehículo en el que se movilizaban fue secuestrado. Por el momento, no trascendió si las armas utilizadas durante el ataque fueron incautadas.