Fin de semana largo en junio 2026: cómo funcionarán los servicios en Neuquén

Enterate qué prestaciones municipales sufren cambios de cara al feriado por el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.

Con motivo del feriado del lunes 15 de junio en conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, la Municipalidad de Neuquén informa cómo será el funcionamiento de los distintos servicios en la ciudad.

La recolección de residuos se prestará con normalidad durante toda la jornada, mientras que el transporte público de pasajeros funcionará con frecuencia de domingo o feriado.

El Servicio de Atención al Estacionamiento Medido ( SAEM ) no tendrá actividad y los Centros de Transferencia permanecerán cerrados.

Los cementerios municipales Central y Parque El Progreso estarán abiertos al público de 9 a 19.

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La Línea 147 atenderá consultas de 8 a 15. Ante cualquier emergencia, la comunidad podrá comunicarse durante las 24 horas con la Línea 103 de Protección Civil.

Por otra parte, las dependencias de Turismo permanecerán abiertas durante el fin de semana y el feriado, al igual que las actividades guiadas. La oficina del Centro y la ubicada en la ETON atenderán de 8 a 20; la Oficina Puente lo hará de 8 a 19; y la oficina del Balneario Gustavo Fahler estará abierta de 8.30 a 19.

La subsecretaría de las Mujeres mantendrá una guardia para consultas vinculadas a situaciones de riesgo por violencia de género de 10 a 13.

Quienes necesiten asistencia podrán comunicarse con el área legal al 299- 5121506 o con el área psicosocial al 299- 5940202.

Por qué es feriado este lunes 15 de junio de 2026

La ley 27.399 que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos señala que el primero feriado de este mes es el 17 de junio, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del Gral. Martín Miguel de Güemes. De esa forma, se recuerda al político y militar argentino que luchó junto al ejército de Los Infernales durante la guerra de la Independencia. La fecha se debe a su fallecimiento, que fue el 17 de junio de 1821.

calendario feriado El feriado por el Paso a la Inmortalidad de Güemes se moverá al lunes 15 de junio para favorecer el turismo interno.

Sin embargo, esta fecha entra en la categoría de feriado trasladable, por lo tanto, la celebración se puede correr de día para crear un fin de semana largo.

Ante esta medida, el Gobierno decidió trasladar este feriado al lunes 15 de junio. De esta manera queda configurado un fin de semana extendido de tres días, que comienza el sábado 13 y finaliza con el lunes 15 de junio.

La normativa mencionada especifica que los feriados nacionales trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. En tanto, los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Es por ese motivo que el asueto del 17 de junio fue corrido para el lunes 15.

La ley 27.399 que reglamenta el establecimiento de feriados y fines de semana largos señala que en el sexto mes del año es asueto el 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

De esa forma, se recuerda al político y militar argentino que luchó junto al ejército de Los Infernales durante la guerra de la Independencia. La fecha elegida coincida con la fecha de su fallecimiento, que fue el 17 de junio de 1821.