Brutal pelea a la salida del boliche: dejaron a una chica inconsciente y está en terapia intensiva

Dos personas lograron detener a la agresora y en el video puede verse cómo la otra chica quedó tendida sobre la calle, sin moverse. IMÁGENES SENSIBLES.

La pelea de dos mujeres a la salida de un boliche dejó a una de ellas en terapia intensiva.

Una brutal pelea a la salida de un boliche terminó con una joven internada en terapia intensiva . Todo comenzó cuando dos chicas comenzaron a gritarse y luego terminaron a las piñas. El violento episodio quedó registrado por gente que se encontraba en el lugar.

El violento hecho tuvo lugar este sábado por la madrugada en las inmediaciones de la plaza principal del municipio de San José en Colón, provincia de Entre Ríos . El personal de seguridad privada del establecimiento intervino para controlar la situación y retiró a las involucradas de la vía pública.

Una de ellas, una joven de 23 años, permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Benjamín de Colón luego de resultar herida durante el episodio de violencia. Su diagnóstico es grave, ya que sufrió un traumatismo de cráneo encefálico.

El hecho es investigado por la Justicia, que busca determinar cómo se produjo la agresión y establecer eventuales responsabilidades. En las últimas horas comenzó a circular un video de la pelea, el cual será fundamental para identificar a la agresora y quienes estuvieron como partícipes secundarios de aquel momento.

Una joven de 23 años quedó en terapia intensiva tras una pelea a la salida de un boliche en Entre Ríos

La víctima quedó inconsciente tras los golpes que recibió

La discusión siguió afuera, donde las dos jóvenes continuaron con el cruce y llegaron hasta las manos. Tal como mostraron las imágenes que captaron testigos que se encontraban en la zona, ambas cayeron al piso y comenzaron a golpearse a los puños.

Luego de algunos minutos, dos personas lograron separar a la que estaba encima y puede verse cómo la otra quedó tendida sobre la calle, sin moverse. Rápidamente tuvo que ser asistida por los servicios de salud, que se presentaron tras el llamado de los testigos y fue inmediatamente trasladada al Hospital San Benjamín.

En las últimas horas medios locales indicaron que logró despertar, una evolución que podría aportar información clave para esclarecer lo ocurrido.

pelea entre rios

Por el momento la causa continúa bajo etapa investigativa y analizan testimonios, registros y otros elementos que permitan reconstruir la mecánica del episodio. Las actuaciones fueron iniciadas por personal de la Jefatura Departamental Colón, con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente.

Buscan a otros jóvenes involucrados en el ataque a tiros después de una pelea en el boliche

El Ministerio Público Fiscal avanza con nuevas medidas para identificar a más jóvenes que habrían participado del ataque a tiros ocurrido el sábado a la madrugada en Rincón de los Sauces, tras una pelea que comenzó a la salida de un boliche.

La investigación a cargo de la fiscal del caso, Rocío Rivero se apoya en registros de cámaras, testimonios y los resultados de los primeros allanamientos que ya permitieron demorar al presunto autor de los disparos.

El caso se desprende del violento episodio que dejó a dos de tres jóvenes heridos que circulaban en un Fiat Uno blanco. La pesquisa se concentra en determinar quiénes integraban el grupo que circulaba en el vehículo de los agresores que los interceptaron y qué rol tuvo cada uno en la secuencia.

Según la reconstrucción policial, todo se originó en un disturbio a la salida del boliche VIP ubicado en el ingreso a la ciudad, a pocos metros de la rotonda.