Violento enfrentamiento en la puerta de un boliche en Rincón de los Sauces

Ocurrió en durante la madrugada del pasado sábado. Los vecinos aseguran que es recurrente y piden más seguridad

Preocupa la violencia afuera de los boliches en Rincón de Los Sauces.

Una batalla campal se desató en las afueras de un boliche de Rincón de Los Sauces . El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 4 de abril en el local VIP ubicado a metros del acceso por Ruta 6 a la localidad.

En el video puede observarse a dos jóvenes golpearse salvajemente en el medio de la colectora de la ruta, con varias personas observando. La pelea fue escalando en violencia progresivamente y más personas se fueron sumando hasta sumar a al menos 5 sumándose un policía para separarlos.

El altercado parece finalizar cuando el policía logra reducir a tres de ellos y la multitud se dispersa.

Las quejas

El clip no tardó en hacer eco en la redes sociales, donde fue difundido.

Violento enfrentamiento afuera de un boliche en rincón de los sauces

Los comentarios de los vecinos abundaron. Destacaron los relativos a la seguridad en Rincón de Los Sauces y a la "sobrepoblación" de la localidad.

"Todas las empresas tienen gente pernoctando allá. La policía no da abasto... Si antes iban 300 a un boliche, hoy van 1200 o 1500 personas... Todas pasan, todas consumen, el dueño del lugar mientras gasten y no generen disturbios dentro del local no hace nada... y el policía que esta de adicional lucha contra todo eso.", comentó un usuario identificado como Julio Neculpan.

Además, llovieron críticas para quienes se quedaron mirando o filmando la situación. "Ahí son culpables los que pelean, los que filman y los que miran, porque hoy la vida no vale nada, pero después lloran cuando alguien muere. Mientras, otros disfrutan mirando" afirmó una mujer identificada como Noe Vázquez.

"Qué les pasa, no hay uno que pare esa pelea están locos, lo malo es que después sus madres son las que sufren. Piensen o están bajo la droga o el alcohol", afirmó otra mujer.

Por otro lado, también aparecieron comentarios que coinciden en que estas peleas son moneda corriente en la localidad. "Los pibes se descontrolan y arrancan a la piñas los fines de semana afuera de los boliches", comentó un usuario.

Una mujer identificada como ZG Yan afirmó que no son los boliches en plural: "Hay uno solo y es un desastre todos los viernes y sábado la misma cantaleta".

Batalla campal en Rincón de los Sauces: adolescentes se pelearon a la salida del boliche

En enero, otro caso de violencia entre jóvenes encendió las alarmas en la localidad. Las imágenes de una brutal pelea entre adolescentes se viralizaron en los últimos días y generaron preocupación e indignación, ya que no es la primera vez que suceden este tipo de hechos.

Boliche VIP Rincón de los Sauces

La batalla, que involucró un grupo de alrededor de 10 personas, quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Según la información relevada, el enfrentamiento ocurrió este fin de semana en horas de la madrugada a la salida de un conocido local bailable.

Las imágenes, que habrían sido publicadas por los mismos protagonistas, provocaron la preocupación de los vecinos y padres que están cansados de este tipo de hechos en plena vía pública. Muchos de los casos, suelen involucrar a menores de edad, por lo que solicitan la rápida intervención ante las situaciones violencias.