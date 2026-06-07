Mariano Martínez le contestó a Rodrigo Lussich: "Toqué una fibra que no le gustó"

El flamante conductor de La Jaula de la Moda se refirió al chiste que no le cayó para nada bien a su colega.

Mariano Martínez volvió a referirse al fuerte cruce que mantuvo con Rodrigo Lussich y minimizó por completo la polémica que se generó tras la entrevista que ambos protagonizaron en vivo. El actor, que atraviesa una nueva etapa profesional como conductor de La Jaula de la Moda, aseguró que todo comenzó por un comentario realizado en tono de broma y consideró que la reacción del periodista fue desmedida. Sus declaraciones llegaron luego de varios días de repercusiones, cruces mediáticos y fuertes acusaciones de ambas partes.

Consultado por cronistas de LAM y Desayuno Americano, el artista negó que el intercambio haya sido incómodo o tenso para él. “Yo le hice un chiste a Rodrigo” , sostuvo, y remarcó que nunca se sintió incómodo durante la conversación. Según explicó, si bien percibió que el uruguayo se molestó, considera que todo se trató de una diferencia en la forma de interpretar el comentario y no de un enfrentamiento personal.

El intérprete también sugirió que pudo haber tocado “una fibra sensible” del conductor , aunque evitó profundizar en el conflicto. “Por ahí le toqué algo que no le gustó, pero para mí está todo bien ”, señaló. Además, defendió su actitud durante la entrevista y sostuvo que, de haber querido confrontar realmente, lo habría hecho de manera directa y sin intentar disimularlo detrás de una broma.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando le recordaron que el presentador aseguró haber sido prepoteado. El ex Valientes rechazó esa acusación y afirmó que nunca tuvo intención de faltarle el respeto. Incluso relativizó la situación al insistir en que todo se desarrolló en un clima de confianza y que el intercambio fue mucho menos grave de lo que terminó reflejándose en los medios y las redes sociales.

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La filosa respuesta de Mariano Martínez ante las críticas de Lussich

Las declaraciones del actor también incluyeron una respuesta a los duros cuestionamientos que recibió por parte de el animador, quien lo calificó como mal actor y mal conductor. Lejos de mostrarse afectado, Martínez respondió con ironía y aseguró que las críticas no le generan preocupación. “Me chupa un huevo lo que diga”, lanzó sin rodeos, dejando en claro que no piensa entrar en una discusión más profunda sobre las opiniones del periodista.

Por último, Mariano se refirió a una eventual posibilidad de reencontrarse con el conductor en algún evento o programa y volvió a bajarle el tono a la controversia. Entre risas, dijo que tendría “cuidado” si eso ocurría, aunque aclaró que no cree que exista un conflicto real entre ambos. Además, respondió a los dichos del conductor sobre una supuesta trompada con una advertencia tranquila pero firme. “La violencia no lleva a nada”, concluyó.