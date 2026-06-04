El tenso cruce en vivo entre Mariano Martínez y Rodrigo Lussich.

El actor Mariano Martínez y el conductor de Intrusos, Rodrigo Lussich , protagonizaron un incómodo momento durante una entrevista que rápidamente empezó a tener muchas repercusiones. Lo que parecía una charla distendida terminó convirtiéndose en un fuerte intercambio cuando el conductor de La Jaula de la Moda decidió responder a viejas críticas que, según aseguró, recibió por parte del periodista.

Lejos de esquivar el tema, Martínez enfrentó a Lussich en vivo y dejó en claro su malestar por algunos comentarios que escuchó sobre su carrera y su vida personal a lo largo de los años. En medio del intercambio, el actor lanzó una frase que sorprendió al periodista y marcó el punto más tenso de la conversación: “¿Quién te creés que sos?”. La reacción dejó en evidencia el malestar que sentía frente a los comentarios que se estaban realizando sobre su carrera y su imagen pública.

El cruce continuó durante varios minutos y ninguno de los dos evitó expresar su postura. Mientras Lussich intentaba profundizar sobre los temas que habían generado repercusión, Martínez cuestionó la manera en que se abordaban ciertas situaciones personales y profesionales. Más allá del cruce puntual, Martínez aprovechó la entrevista para hablar sobre la exposición pública y el impacto que tienen ciertos comentarios en la vida de las figuras del espectáculo.

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Por su cruce con Rodrigo Lussich en #Intrusos pic.twitter.com/eWOFsKd5MN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 4, 2026

El actor aseguró que durante años fue objeto de cuestionamientos y que muchas veces eligió guardar silencio. Sin embargo, en esta oportunidad decidió responder y marcar su posición frente a quienes opinan sobre su vida desde los medios. Además, sostuvo que muchas de las críticas recibidas no reflejan quién es realmente fuera de las cámaras y cuestionó la manera en que ciertos programas de espectáculos abordan la vida privada de los famosos.

La reacción de Lussich post-entrevista

Rodrigo Lussich rompió el silencio tras el tenso cruce que mantuvo con Mariano Martínez en vivo en Intrusos y publicó un fuerte descargo en sus redes sociales. Molesto por lo ocurrido durante el móvil, el conductor rechazó que el episodio haya sido una broma y aseguró que se sintió atacado por el actor. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y generaron una gran repercusión.

En su video, Lussich explicó por qué considera que la actitud del actor estuvo lejos de ser una simple cargada. "Vino a decirme ‘¿Quién sos? ¿A quién te comiste?’. Como yo no me comí los mocos y le contesté como corresponde me dijo que me estaba haciendo un chiste", sostuvo, al recordar el momento que se vivió frente a las cámaras. El conductor también cuestionó el argumento que utilizó Martínez para justificar sus dichos. "Si fue un chiste no se entendió y no se enteró nadie. Fue una psicopateada absoluta, típica de un cínico que como se hizo el loco y le contesté mal, porque soy más loco que él…", expresó, dejando en claro que no comparte la interpretación que hizo el actor del episodio.

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Además, utilizó una comparación para explicar cómo vivió la situación. "Es como quien te pega y después te dice ‘te hice un mimito, ¿no te diste cuenta tonto?’", lanzó. Para Lussich, la secuencia tuvo una carga agresiva y no una intención humorística, como planteó Martínez durante el intercambio en vivo. También aseguró que reaccionó de esa manera porque se sintió provocado. "Reaccionó muy mal, se plantó de mala manera y hubiera merecido ser sacado del aire. Le contesté mal porque me sentí atacado, no es que no entendí un chiste. No me subestimen y tampoco lo subestimen a él", afirmó.

Para cerrar, volvió a marcar su postura sobre lo ocurrido y apuntó directamente contra Martínez. "El cinismo nunca es una buena manera de exponer al otro", señaló. Incluso fue más allá en el mensaje que acompañó la publicación, donde definió el episodio como una “psicopateada” y lanzó una frase que generó aún más repercusión en redes: "Pregúntele a Lali Espósito por este psicópata".