Rodrigo Lussich preocupó al panel de Intrusos al hablar de su salud

El conductor de América reveló su cuadro de salud que lo tiene preocupado. Qué dijo sobre su diagnóstico.

Rodrigo Lussich generó preocupación en el mundo del espectáculo cuando contó este miércoles que atraviesa una enfermedad que lo tiene en alerta. El periodista anticipó que consultará a un especialista para evitar mayores complicaciones en el cuadro.

Todo se dio en su regreso a Intrusos (América) donde relató cómo fueron sus días en el invierno europeo. “Descubrí por mi tía Mirta que soy asmático , ella me dijo que me tengo que hacer ver”, contó con un tono de humor.

Sobre su cuadro de salud, agregó que tiene antecedentes. “Tengo todos los antecedentes de mi familia de asmáticos, todas mis tías y tías abuelas eran asmáticas y yo siempre lo evadí porque nunca tuve un diagnóstico porque los hippies nunca me llevaban al médico”, remarcó sobre la decisión de sus padres de no llevarlo a controles habituales.

Rodrigo-Lussich.jpg

“Resultó ser que con esto de que me agito tanto, en el comienzo del programa de ayer fue terrible”, dijo sobre los síntomas actuales. “Hoy estoy un poquito mejor porque también te juegan los nervios después de un tiempo afuera de la pantalla, porque uno tiene sus inseguridades”, explicó.

Antes de cerrar el tema, aseguró que ya con el diagnóstico “ahora voy a ir a comprobar y aprovechar la prepaga que vale una fortuna para consultar con un neumonólogo”.