Revelaron de qué murió la productora de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Se confirmó la triste noticia del fallecimiento de “Meche” Portillo, histórica productora de Intrusos y una figura muy querida dentro del ambiente del espectáculo. La noticia golpeó fuerte a todo el equipo del programa, especialmente a los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares , quienes le dedicaron sentidos posteos de despedida.

Meche fue internada en terapia intensiva tras regresar de un viaje a Jujuy que hizo junto a todo el equipo del programa hasta el sábado 22 de noviembre, donde compartieron actividades, grabaciones y momentos que hoy cobran un valor inmenso. Fue un último viaje colmado de afecto, risas y compañerismo. Incluso, la producción difundió una foto grupal tomada ese mediodía, cuando Meche todavía se encontraba estable, rodeada de sus compañeros y en plena actividad.

Pero al volver a Buenos Aires, sufrió una descompensación severa. Luego de los estudios correspondientes, los médicos confirmaron un cuadro de neumonía bilateral, una infección pulmonar grave que obligó a su inmediata internación en terapia intensiva. Lussich definió la situación como “la prueba más difícil” que su amiga enfrentó en toda su vida.

La gravedad del cuadro requirió un monitoreo minuto a minuto. Al aire, los conductores explicaron que Meche estaba librando una batalla tan compleja como injusta, en un estado de extrema delicadeza. De todos modos, hasta último momento, las esperanzas de su recuperación permanecían encendidas.

Los sentidos mensajes de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares comunicaron el fallecimiento de "Meche" Portillo en sus respectivas cuentas de Instagram, con gran dolor.

"No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena , cariñosa y por sobretodo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera. Soy muy torpe en estos momentos de dolor, solo quiero recordarla siempre así como en la foto. O como el último sábado a la noche y esa comida con @rodrilussich en la cual nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral, una comida que duró hasta pasada las 3 de la mañana y que nadie pudo pensar en ese momento, que sería la última de los tres juntos", escribió Pallares en un posteo de Instagram.

El conductor cerró su mensaje con palabras de profundo afecto: "Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo, gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida. Gracias por tu amor a la pelea, a darlo todo y a no rendirte por nada, ese amor contagioso para todos los que a veces nos quejamos por boludeces. Vas a estar siempre en mi mente y en especial en mi corazón. Te quiero hoy y para toda la vida".

Lussich se sumó al mensaje de su compañero y escribió: "Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea... voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste. Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento… Así terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. ¡Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! ¡Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos!

"Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir! (La hermana y la mamá de Meche tienen su celu y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram @mechaline Llenen la cuenta de mensajes que ellas las van a leer)", cerró.