Golpe al narcotráfico: desbarataron una red y secuestraron drogas valuada en $250 millones

Durante los operativos secuestraron marihuana, cocaína y millones de pesos. Hay un detenido y cinco personas imputadas.

La Policía de la provincia de Neuquén llevó adelante un importante operativo contra el narcotráfico que permitió desbaratar varios puntos de venta de droga en Chos Malal y Cutral Co.

Además, secuestraron una importante cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Los procedimientos fueron ejecutados este viernes por las divisiones Antinarcóticos , bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal , y culminaron con u n detenido y cinco personas imputadas por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El operativo más importante se llevó adelante en la ciudad de Chos Malal, donde los investigadores realizaron allanamientos en tres viviendas que habían sido identificadas como presuntos centros de acopio y comercialización de droga.

GOLPE A LA DROGA EN EL NEUQUEN

11 kilos de marihuana y más de 40 plantas

Durante las diligencias en Chos Malal, los efectivos secuestraron casi 11 kilos de marihuana compactada, más de 40 plantas de cannabis sativa, además de balanzas, elementos para el estiramiento y fraccionamiento de sustancias y aproximadamente 7 millones de pesos en efectivo.

Como resultado del procedimiento, un hombre de 39 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. También fueron imputadas otras tres personas que tendrían vinculación con la actividad investigada.

GOLPE A LA DROGA EN NEUQUEN 3

Cutral Co: desarticularon una boca de expendio

En simultáneo, la División Antinarcóticos Cutral Co concretó un allanamiento en una vivienda del barrio Confluencia.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar funcionaba una presunta boca de expendio de droga. Allí se secuestraron 20 dosis de cocaína listas para la venta, marihuana y más de 500 mil pesos en efectivo.

Además, dos personas fueron notificadas de su imputación y quedaron sujetas a la causa judicial.

GOLPE A LA DROGA EN NEUQUEN

Cómo se originó la investigación

Las pesquisas se iniciaron a principios de junio luego de que los investigadores detectaran movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en espacios públicos.

A ello se sumaron denuncias y aportes realizados por vecinos a través de distintos canales habilitados para informar de manera anónima sobre actividades vinculadas al narcotráfico.

Con esa información, la Policía y la Fiscalía lograron establecer los domicilios involucrados y reunir las pruebas necesarias para solicitar las órdenes de allanamiento.

Droga valuada en 250 millones de pesos

De acuerdo con las estimaciones realizadas por las autoridades, la droga secuestrada en ambos procedimientos tendría un valor cercano a los 250 millones de pesos dentro del circuito ilegal.

Los investigadores no descartan nuevas medidas en el marco de las causas, mientras continúan analizando la documentación y los elementos secuestrados para determinar el alcance de la organización y posibles conexiones con otros puntos de venta de droga en la provincia.

El operativo representó uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico registrados en las últimas semanas en el norte neuquino y la comarca petrolera.