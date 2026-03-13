Tinder suma citas rápidas por videollamadas y eventos: cómo usar las nuevas funciones

La aplicación busca mejorar la interacción, reforzar la seguridad y fomentar encuentros más naturales. Estas son las nuevas herramientas.

Las nuevas funciones de Tinder buscan reducir el cansancio de deslizar perfiles y fomentar encuentros más reales entre los usuarios.

Las aplicaciones de citas atraviesan un momento de cambio. Durante la última década, plataformas como Tinder dominaron el escenario digital del encuentro romántico. Sin embargo, distintos estudios indican que la actividad dentro de estas apps registra una baja sostenida desde hace varios años. Ante este escenario, Tinder se reinventa y pone en marcha nuevas funciones.

El fenómeno de la baja del uso de la app se vincula con múltiples factores. Muchos usuarios expresan cansancio frente al sistema de deslizar perfiles de forma continua. Otros señalan preocupaciones por la seguridad en encuentros con desconocidos, o frustración ante interacciones que nunca pasan del chat.

Frente a este escenario, la empresa Match Group, responsable de Tinder, decidió impulsar una transformación profunda en la plataforma. La compañía destinó una inversión cercana a US$50 millones para rediseñar funciones y sumar nuevas herramientas.

El objetivo consiste en revitalizar la experiencia dentro de la aplicación, atraer nuevamente a usuarios que dejaron de utilizarla y captar el interés de la Generación Z, un grupo que muestra menor entusiasmo por las apps de citas tradicionales.

tinder.png Las nuevas funciones de Tinder buscan reducir el cansancio de deslizar perfiles y fomentar encuentros más reales entre los usuarios.

El desafío de recuperar el interés por las apps de citas

Durante sus primeros años, Tinder se convirtió en un fenómeno cultural. El sistema de deslizar perfiles hacia la derecha o hacia la izquierda simplificó el proceso de conocer personas y generó millones de encuentros en todo el mundo.

Con el paso del tiempo, sin embargo, muchos usuarios comenzaron a experimentar lo que se conoce como “fatiga del deslizamiento”, una sensación de agotamiento generada por la exposición constante a perfiles sin lograr conexiones reales.

Diversos informes señalan que la actividad dentro de las aplicaciones de citas alcanzó su punto más alto alrededor de 2014. Más tarde, la pandemia impulsó un repunte momentáneo debido al aislamiento social, pero luego la tendencia volvió a moderarse.

En este contexto, Match Group decidió renovar Tinder con una serie de funciones orientadas a mejorar la interacción, reforzar la seguridad y fomentar encuentros más naturales.

Las novedades incluyen herramientas basadas en inteligencia artificial, nuevas formas de comunicación entre usuarios y propuestas para trasladar las conexiones digitales al mundo real.

Eventos y videollamadas para facilitar encuentros reales

Una de las novedades principales es la incorporación de una sección llamada “Eventos”. Esta función permite a los usuarios descubrir actividades cercanas a su ubicación, desde reuniones sociales hasta talleres o fiestas. La idea consiste en promover encuentros fuera de la pantalla.

Los participantes pueden asistir a estos eventos y luego encontrar dentro de la aplicación los perfiles de otras personas que también participaron.

tinder.jpg

De esa manera, alguien que no se animó a iniciar una conversación durante el evento puede retomar el contacto posteriormente dentro de la plataforma. Según explicaron desde la empresa, la intención es unir la vida social con la experiencia de citas digitales, creando espacios donde las conexiones surjan de manera más espontánea.

Otra herramienta anunciada es un sistema de videollamadas breves de tres minutos antes de una posible cita presencial. Esta función permite a los usuarios tener una primera interacción cara a cara sin comprometerse todavía con un encuentro físico. El objetivo consiste en romper el hielo, evaluar la compatibilidad y evitar situaciones incómodas cuando las personas finalmente se conocen en persona.

Tanto la función de eventos como las videollamadas comenzarán a probarse inicialmente en Los Ángeles, en Estados Unidos, antes de una posible expansión a otras ciudades.

Inteligencia artificial para mejorar las recomendaciones

Otra parte central de la renovación de Tinder gira alrededor de la inteligencia artificial. Match Group anunció nuevas herramientas que buscan comprender mejor las preferencias de cada usuario. Una de ellas recibe el nombre de “Química”. Este sistema analiza las respuestas a determinadas preguntas, el comportamiento dentro de la aplicación y elementos del perfil para sugerir posibles coincidencias con mayor afinidad.

La intención es reducir la cantidad de perfiles que los usuarios deben revisar y aumentar la probabilidad de encontrar conexiones relevantes. La función ya se probó en Australia y Nueva Zelanda y comenzó a testearse también en Estados Unidos y Canadá. Además, la plataforma incorpora un “modo de aprendizaje” que intenta comprender con mayor precisión qué tipo de relaciones o encuentros busca cada persona.

Según explicó la compañía, esta herramienta permitirá que la aplicación interprete mejor los intereses del usuario desde el comienzo o cuando regrese después de un tiempo sin utilizar el servicio. Con estas modificaciones, Tinder intenta responder a las críticas que surgieron en los últimos años sobre el funcionamiento de las apps de citas.