Plottier: una pena de 9 años y medio de cárcel le impusieron al hombre que violó a su sobrina

Había sido declarado responsable en forma previa tras un juicio oral. El abusador no quedó preso porque la sentencia condenatoria no se encuentra firme.

El violador condenado, más allá de la pena impuesta por los jueces, continuará en libertad porque la sentencia no está firme.

Un hombre que había sido declarado culpable de violar a su sobrina en Plottier cumplirá una pena de 9 años y medio de cárcel. La fiscalía había solicitado un castigo de 11 años y, el defensor de los Derechos de Niñez y Adolescencia, casi 12 años.

El tribunal integrado por los jueces Luis Giorgetti, Cristian Piana y Luciano Hermosilla tuvo presentes agravantes como la diferencia de edad entre víctima y victimario, la corta edad de la víctima y el vínculo cercano que había entre ellos.

Respecto de los atenuantes, solo consideraron la ausencia de antecedentes penales y las tareas de cuidado que realiza el imputado con sus padres, que son personas adultas mayores.

El hombre había sido declarado responsable, en forma previa, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una menor y por ser el encargado de la guarda en carácter de delito continuado.

Abusos desde los 6 años

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Plottier. La víctima sufrió al menos 4 hechos de abuso, el primero cuando tenía 6 años de edad y el último a los 8 años. Todo ocurría cuando los padres de la pequeña iban a trabajar y la niña y su hermano quedaban al cuidado su tío.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) se puntualizó que los abusos ocurrieron entre 2018 y 2020.

Además de la pena que fue comunicada este viernes, el Poder Judicial neuquino remarcó que se registrarán los datos biológicos del imputado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

tribunal de juicio Gentileza Poder Judicial Neuquén

Finalmente, el MPF solicitó como medida cautelar por 6 meses, ya que aún la sentencia no se encuentra firme, una restricción de acercamiento del imputado hacia la víctima y su familia y comparendos semanales ante la fiscalía. El juez de garantías Luis Giorgetti hizo lugar a la solicitud.

Niños y niñas abusados por familiares

Durante esta semana, otro proceso por el abuso de un niño, desembocó en la condena contra un joven. Un tribunal integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Cristian Piana declaró al acusado responsable por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración y por las circunstancias de realización. La víctima fue un niño familiar del joven.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Neuquén en ocasiones en las que el niño se quedaba a dormir en la casa del abusador. Comenzaron en el año 2018 cuando el niño tenía 10 años y el joven 18 y se extendieron hasta 2023, momento en que la víctima reveló los ataques sexuales.

Tras la declaración de responsabilidad el abusador, en una próxima audiencia, el mismo tribunal deberá determinar la pena que cumplirá.

Las causas por abusos de menores son múltiples y desde el MPF se busca avanzar con los distintos procesos abiertos. El lunes pasado, en la Ciudad Judicial, fue acusado un hombre que está bajo sospecha por los abusos sufridos por una niña de su entorno familiar.

El representante de la fiscalía sostuvo que los hechos ocurrieron de manera reiterada cuando la víctima tenía entre 9 y 11 años y visitaba el domicilio del imputado en un barrio de la ciudad de Neuquén. Según la investigación provisoria, en esas ocasiones el hombre la llamaba para que lo acompañara a un sector del fondo del terreno y, aprovechando que quedaban a solas, realizaba conductas de carácter sexual contra la niña. En uno de los episodios también habría cometido una violación.