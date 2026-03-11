Piden 11 años de prisión para un hombre de Plottier que abusó en reiteradas ocasiones de una menor

Los abusos sexuales fueron cometidos en una vivienda de aquella localidad, entre 2018 y 2020, según demostró la fiscalía.

La fiscalía de Neuquén pidió 11 años de prisión efectiva para un abusador ya condenado de Plottier, a quien se le pudieron atribuir los abusos sexuales contra una niña que cuidaba. Se conocerá el veredicto el viernes.

En una audiencia de determinación de la pena realizada este miércoles en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Carolina Mauri pidió 11 años de prisión efectiva para un varón, identificado por sus iniciales como "K.D.L.M" , que abusó de la niña de forma continuada.

La teoría del caso que acreditó el Ministerio Público Fiscal en un juicio y por la que requirió la condena, es que el condenado abusó sexualmente de una niña de su entorno entre 2018 y 2020. Cometió los hechos en un domicilio ubicado en un barrio de Plottier en el que el imputado aprovechaba cuando la niña y su hermano quedaban a su cargo , ya que los padres trabajaban.

Por estos hechos, "K.D.L.M" fue declarado penalmente responsable por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda –continuado-, en carácter de autor.

fiscal carolina mauri

Para pedir la pena, Mauri valoró como agravantes la extensión del daño causado, la diferencia de edad entre la víctima y el imputado, la reiteración de los hechos en el tiempo, entre otras. Como atenuantes, la funcionaria de la fiscalía tuvo en cuenta la carencia de antecedentes penales computables y que realiza tareas de cuidado de sus padres mayores de edad.

La fiscal del caso pidió además que, una vez que se fije la condena, se inscriba a "K.D.L.M" en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Por su parte, el defensor de los Derechos de Niñez y Adolescencia que intervino como querellante institucional en representación de la víctima, requirió que la pena sea de 11 años y 8 meses de prisión efectiva.

El tribunal colegiado encargado de fijar la pena, integrado por los jueces Luis Giorgetti, Luciano Hermosilla y Cristian Piana, pasó a deliberar y comunicó que dará a conocer el veredicto dentro de las próximas 48 horas. Será en una audiencia de lectura de veredicto que la Oficina Judicial deberá fijar para tal fin.

Si bien ya fue declarado responsable y condenado, el nombre del imputado se mantiene con iniciales para resguardar la identidad de la víctima y evitar su identificación.

Un hombre quedó imputado por abusar de una niña por dos años

También esta semana, otro hombre fue acusado de cometer abusos sexuales contra una niña de su entorno familiar. La formulación de cargos fue solicitada por el asistente letrado Guillermo Prime ante un juez de garantías, que tuvo por formulada la imputación y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.

El representante de la fiscalía sostuvo que los hechos ocurrieron de manera reiterada cuando la víctima tenía entre 9 y 11 años y visitaba el domicilio del imputado en un barrio de la ciudad de Neuquén.

La hipótesis del MPF indica que en esas ocasiones el hombre la llamaba para que lo acompañara a un sector del fondo del terreno y, aprovechando que quedaban a solas, realizaba conductas de carácter sexual contra la niña. En uno de los episodios también habría cometido un abuso con acceso carnal.

unidad de violencia contra las mujeres y delitos sexuales

Tras relatar la teoría del caso, Prime la encuadró en los delitos de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con abuso sexual simple continuado, doblemente agravados por el vínculo y por la guarda, en calidad de autor.

Como medidas cautelares, el asistente letrado de la unidad fiscal de Violencia Contra la Mujer, Diversidades y Delitos Sexuales solicitó la prohibición de acercamiento de 500 metros al domicilio de la víctima, además de una restricción de comunicación con ella y su grupo familiar.

El juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal, tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de cuatro meses de investigación y dispuso las medidas de coerción solicitadas, que regirán por seis meses.