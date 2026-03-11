"No es justo pasar por esto": el paraje neuquino donde los ataúdes se cargan a pie durante kilómetros

En Trahuncura, a 47 kilómetros de Loncopué, la falta de un camino accesible al cementerio obliga a los familiares llevar a sus muertos a pie.

En el paraje Trahuncura, a 47 kilómetros de Loncopué , en el noroeste de Neuquén, la muerte se convierte en un desafío aún mayor para sus habitantes. La falta de un acceso vial adecuado al cementerio local obliga a las familias a llevar a sus seres queridos a pie , recorriendo kilómetros de terreno agreste y montañoso.

Norma Sandoval, nieta de Rodolfo Castillo y Angelina Karipil, dos personas que fallecieron en menos de cinco meses y fueron llevadas al cementerio de esta manera, alzó la voz para pedir ayuda. "Es un dolor adicional que no debería existir", dijo en contacto con LM Neuquén. "No es justo que tengamos que pasar por esto", agregó con dolor e impotencia.

La comunidad de Trahuncura, compuesta por alrededor de 100 personas, reclama la construcción de un camino que permita acceder al cementerio en vehículo. "Es un derecho básico", afirmó la joven. En la misma línea acotó: "Queremos poder despedir a nuestros seres queridos con dignidad, sin tener que sufrir más de lo que ya sufrimos".

La situación de este paraje es un reflejo de las desigualdades que enfrentan las comunidades rurales en Neuquén. Se siente mucho la falta de inversión en infraestructura básica como lo es un camino. Esto se nota también en los reclamos de algunos crianceros que piden acceder a sus puestos de veranada.

Un cementerio olvidado

En el paraje Trahuncura, la muerte es un momento de dolor y dificultad. Los velorios se celebran en las propias viviendas de las familias de los fallecidos, y después de la ceremonia, los familiares y amigos deben cargar el ataúd a hombros, utilizando cuerdas para sostenerlo, y caminar kilómetros hasta el cementerio local.

Norma Sandoval insistió en reclamar justicia. "Es un cementerio olvidado", aseguró. "No tiene acceso, no tiene entrada. Los demás cementerios de otros parajes cercanos tienen su ruta y entrada. Por qué nosotros no?", se preguntó con indignación.

Por esta razón la comunidad reclama un camino que se desprenda de la ruta provincial 32, que une el paraje con la vecina localidad de Loncopué. “Un camino de apenas 8 o 10 kilómetros, que podría ser construido con una máquina. No es mucho lo que pedimos", repitió Norma.

La falta de acceso al cementerio es un problema que afecta a toda la población. "Hay bastantes personas sepultadas. Es un lugar sagrado para nosotros. Queremos poder visitar a nuestros seres queridos sin tener que pasar por este calvario", admitió la joven.

La promesa de un camino se hizo en octubre del año pasado, cuando Norma publicó un mensaje en las redes sociales, mencionando al gobernador. Un encargado de vialidad se presentó en el lugar, prometiendo la construcción del camino, pero nunca más se volvió a saber de él.

Norma y toda la comunidad de Trahuncura esperan que esta vez sus voces sean escuchadas y puedan encontrar una solución efectiva y definitiva.

Un legado de amor y abandono

El matrimonio de Rodolfo y Angelina, fallecidos recientemente, dejó un legado de amor y dedicación en estas tierras neuquinas. Con 11 hijos, nietos y bisnietos, su familia sigue resistiendo el abandono que perciben en el paraje Trahuncura.

Norma recordó con nostalgia la vida de sus abuelos en este lugar. "Ellos forjaron tres generaciones en estas tierras que amaban", afirmó. "Merecían una buena despedida, no andar por medio de montes y cerros para llegar a su descanso final", mencionó con bronca contenida.

Don Rodolfo Castillo falleció en octubre de 2025, a los 90 años, y su esposa Angelina Karipil lo siguió el pasado viernes 6 de marzo, a los 87 años. Sin embargo, su partida se vio empañada por la falta de un camino digno para llegar al cementerio local.

"El cementerio está totalmente abandonado", insistió Norma. "No sabemos a qué municipio o comisión de fomento pertenece. Ellos iban a votar a Chorriaca, pero nunca recibieron atención".

Un alambrado por el suelo

“El cementerio de Trahuncura es un reflejo del abandono que sufre la comunidad”, remarcó Norma Sandoval. Al respecto relató que el alambrado que lo rodea está caído, tirado en el suelo, y la familia ha decidido tomar medidas para arreglarlo. "Como familia habíamos decidido juntarnos para ir a hacerle mantenimiento, pero es algo que a nosotros no nos corresponde", expresó.

Además, mencionó que la situación es totalmente injusta, en especial cuando se compara con otros parajes cercanos. "Huncal, Chorriaca, Pichaihue, Portezuelo, Colipilli y Los Carrizos, todos tienen su cementerio en condiciones y bien arregladito", sostuvo con frustración. Mientras que se lamentó: "Y el de Trahuncura está en total abandono".

La familia pide que se tomen medidas para arreglar el cementerio y proporcionar un acceso digno al lugar. "Queremos que nuestros seres queridos descansen en un lugar digno, no en un lugar abandonado y descuidado", concluyó Norma.