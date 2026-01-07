Tres amigos, dos tragedias: un dolor que conmueve a la comunidad de Loncopué

La historia de Adrián y sus amigos fallecidos, en tan poco tiempo, ha sido un golpe devastador para la comunidad, luego de un accidente de tránsito y un asesinato.

La pérdida de un ser querido es siempre un golpe devastador, pero cuando se trata de amigos verdaderos, hermanos de la vida, el dolor se vuelve aún más insoportable. Esto es lo que siente Adrián Torres, un joven de Caviahue que ha perdido a tres amigos en trágicas circunstancias en solo siete meses.

El primero de ellos fue Franco Ramírez , un joven que fue asesinado el 1 de junio de 2025 en Loncopué durante una reunión social. Según las investigaciones, Pedro Cides lo apuñaló directamente en el corazón, causándole la muerte en el lugar. La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad y dejó un vacío en el corazón de sus amigos.

Sin embargo, la tragedia no se detuvo ahí. El domingo pasado, un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 242, cerca de Las Lajas, se cobró la vida de otros dos amigos de Adrián: Marcelo Andrés Sambueza y Alexis Ariel Gutiérrez. Ambos eran empleados del Ente Provincial de Termas del Neuquén y oriundos de Loncopué. El accidente ocurrió cuando un vehículo Peugeot volcó y los dos ocupantes murieron en el lugar.

accidente Las Lajas (2) El fatal accidente swe cobró dos vidas.

Testimonio del dolor

Adrián Torres, quien compartió momentos con ellos durante muchos años, recordó a sus amigos con cariño y nostalgia. En un emotivo testimonio, describió a Alexis "Cuchu" Gutiérrez (de 28 años) como un "pibe lleno de vida, con un espíritu lindo y un alma brillante". Destacó que “Cuchu” dejó a dos hijas mellizas de 8 años, y pidió a Dios que les dé consuelo y fortaleza para superar el dolor, al igual que a su señora madre.

Sobre Marcelo "Cacha" Sambueza (de 34 años), Adrián recordó los momentos que compartieron en asados y reuniones. "Me queda recordarlo de la mejor manera", dijo. "Siempre que estemos en un asadito, brindaremos por ellos", añadió.

La pérdida de estos tres amigos ha conmocionado por igual a la comunidad de Caviahue y Loncopué.

La historia de Adrián

El joven vecino con residencia en Caviahue, por su parte, es un ejemplo de valentía y solidaridad. En marzo de 2023, lideró un grupo de 13 compañeros en la lucha contra un incendio forestal que amenazaba con destruir un bosque de araucarias milenarias en la villa turística. Con palas y alpargatas, los “bomberos por una noche” trabajaron durante más de 6 horas en condiciones extremas, soportando temperaturas altas, humo y cenizas. Gracias a su valentía y trabajo en equipo, lograron contener el fuego y proteger el bosque.

Hoy, Adrián Torres enfrenta un nuevo desafío: superar el dolor de perder a sus amigos. Sus palabras son un homenaje a la memoria de estos jóvenes que se fueron demasiado pronto. "La vida continúa, pero es un golpe muy duro", subrayó. "Cada vez que pueda, voy a levantar la copa en nombre de ellos", mencionó con un dejo de tristeza.

Asimismo, en un gesto muy emotivo, eligió compartir un video en sus estados de redes sociales donde se los observa a “Cuchu” y “Cacha” tocando la guitarra y cantando en una noche de juntada de amigos con asado incluido.

El video viral que muestra a los estatales fallecidos en un vuelco cerca de Las Lajas

De esta manera, Adrián eligió recordar a sus amigos con diversión, alegría y espíritu de amistad, manteniéndolos vivos en su corazón y en la memoria de quienes los conocieron.