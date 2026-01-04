Dos estatales neuquinos son las víctimas fatales del accidente en ruta 242, cerca de Las Lajas

El accidente tuvo lugar este domingo a primera hora de la mañana. El tránsito se vio cortado y personal policial trabaja en el lugar. Quiénes son las víctimas.

Un brutal accidente tuvo lugar este domingo en la ruta 242 a la altura del kilómetro 3, en cercanías a la localidad de Las Lajas . Por el momento no se conoce la mecánica del siniestro y personal policial se encuentra trabajando para determinar las circunstancias. Dos personas murieron en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 horas en la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado , pasando el paraje Liu Cullin. Personal policial se encuentra en el lugar realizando tareas operativas.

El intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa, fue quien confirmó la identidad de las víctimas fatales: Marcelo Andrés Sambueza y Alexis Ariel Gutiérrez, ambos oriundos de Loncopué y trabajadores del Ente Provincial de Termas del Neuquén.

"Acompañamos con sincero respeto y solidaridad a sus familias, amistades y seres queridos en este momento de profundo dolor, deseándoles fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida", se indica en el posteo.

posteo muertes las lajas

Qué se sabe sobre cómo ocurrió el fatal accidente

Según reveló la Policía del Neuquén, alrededor de las 8:10 horas la Comisaría n°27 de Las Lajas recibió una llamada, en la cual informaron que en sentido Pino Hachado hacia Las Lajas, un vehículo venía realizando maniobras indebidas.

Cuando efectivos policiales se acercan a la intersección de la ruta nacional 242 y ruta provincial n°21, logran observar un camión con acoplado sobre la calzada con sentido desde Las Lajas, hacia Pino Hachado, con daño en sus ruedas traseras izquierdas.

Sobre la ruta se encuentra una gran cantidad de plásticos de vehículo y a unos 80 metros de distancia del rodado mayor, al costado de la ruta observan un vehículo marca Peugeot volcado. Rápidamente se llama a Servicios de Emergencias y, a arribar al lugar, personal médico confirma el deceso de ambos masculinos.

Al constatar la presencia de dos víctimas fatales, se procedió al corte total de las rutas que acceden desde Las Lajas, Pino Hachado y Loncopué, generando así a media mañana una larga fila de vehículos en espera para poder cruzar. A las 10 de la mañana, se liberó el tránsito liviano.

corte total ruta las lajas

Posterior se hace presente personal de fiscalía de Zapala Dr. Jofré; personal de Criminalística, quienes realizan tareas de rigor. Los cuerpos son trasladados hacia la localidad de Las Lajas, dónde son examinandos por el médico de Medicina Legal.

Alrededor de las 12 horas horas se logró liberar también el tránsito pesado. Debido a los daños sufridos por el camión, de patente argentina, permanecerá en el lugar hasta el próximo lunes. El mismo se dirigía hacia Chile y su conductor no resultó herido.

Por otra parte, personal de seguridad vial le realizó test de alcoholemia, arrojando resultado 0. Se realizan pericias para determinar la dinámica del siniestro.

accidente las lajas 3

Noticia en desarrollo