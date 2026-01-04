Dos muertos en un brutal accidente en la ruta 242 cerca de Las Lajas
El hecho ocurrió este domingo por la mañana y policía trabaja en el lugar.
Un impactante siniestro vial tuvo lugar en la ruta 242 a la altura del kilómetro 3, en cercanía a Las Lajas. Por el momento, hay un corte total de la circulación debido a este episodio y se confirmaron dos muertes.
El hecho tuvo lugar alrededor de las 8 horas en la rotonda de acceso al paso fronterizo Pino Hachado, pasando el paraje Liu Cullin. Personal policial se encuentra en el lugar realizando tareas operativas.
A través de una publicación de Facebook en los últimos minutos, se confirmó la identidad de las víctimas fatales: Marcelo Andrés Sambueza y Alexis Ariel Gutiérrez, ambos oriundos de Loncopué y trabajadores del Ente Provincial de Termas del Neuquén.
Noticia en desarrollo
