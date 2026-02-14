Tragedia en Ruta 2: falleció un jugador de fútbol con pasado en Estudiantes de La Plata

El inicio del fin de semana largo fue con tragedia: un choque frontal terminó con la vida del futbolista de 20 años.

Sebastián Traverso, jugador de fútbol que actualmente militaba en Villa San Carlos de la Primera B, tenía 20 años y murió este fin de semana en un choque frontal sobre la Ruta 2 , en el arranque del fin de semana largo. Su nombre fue confirmado tras el ingreso al Hospital Dr. Ramón Carrillo de Castelli, adonde llegó trasladado en ambulancia luego del siniestro.

Traverso había pasado por Estudiantes de La Plata en las divisiones inferiores , antes de sumarse a Villa San Carlos en el año 2023 para finalmente debutar como profesional.

El impacto ocurrió a la altura de la localidad de Castelli, en el kilómetro 191, en sentido a Mar del Plata. De acuerdo con las primeras averiguaciones, Traverso conducía una Ford EcoSport cuando, por razones que todavía se investigan, se cruzó de carril y terminó chocando de frente contra una Toyota Hilux.

En la Hilux viajaban dos ocupantes rumbo a la costa atlántica. Tanto ellos como Traverso recibieron asistencia del personal de emergencias en el lugar del hecho y luego fueron derivados al mismo centro de salud.

En el hospital se constató la muerte del joven, mientras que los ocupantes del otro vehículo —cuya identidad no trascendió— fueron atendidos por lesiones de distinta consideración. La investigación busca determinar qué provocó la pérdida de control y el cruce de carril previo al choque.

¿Qué se sabe del accidente fatal?

El comienzo del fin de semana largo registró un nuevo siniestro vial fatal en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Este sábado, un violento choque frontal entre dos camionetas en plena Ruta 2, en sentido a la ciudad de Mar del Plata, terminó con un muerto y dos personas heridas.

Según la información policial recabada, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 191, en la localidad de Castelli. Allí, el conductor de una camioneta Ford Eco Sport colisionó de frente contra una Toyota Hilux, aparentemente tras una mala maniobra.

Como consecuencia, el conductor del rodado menor, un joven de 20 años identificado como Sebastián Traverso de la misma ciudad, falleció en el acto. En tanto, el segundo rodado implicado era conducido por Pablo Cortes, de 55 años, quien viajaba acompañado por Andrea Agariz, de 47.

Los tres fueron trasladados al Hospital de Castelli. Allí se constató la muerte de Traverso, mientras que los otros dos fueron asistidos con lesiones de distinta consideración.

La primera hipótesis apunta a que la víctima perdió el control de la camioneta, cruzó el cantero central que divide el camino y chocó de frente con la Hilux, que iba en sentido a la costa bonaerense y en la que viajaban los dos heridos. La policía confirmó que el sector de la autovía es recto y las condiciones climáticas eran buenas, con cielo despejado, por lo que se descartó alguna causa externa.

Choque y muerte en Ruta 2

En la escena trabajaron Bomberos de Castelli, personal de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) y ambulancias del Hospital Zonal. Debido a las partes de los autos que quedaron desparramadas en el asfalto, se dispuso la reducción de la calzada de mano hacia Mar del Plata para facilitar los peritajes. Tras esto, los vehículos fueron removidos por grúas y el tránsito fue liberado a las 11.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Castelli, a cargo del fiscal Bruno Hermosa, que caratuló el hecho como “homicidio culposo”, mientras continúan las tareas para establecer con precisión cómo se produjo el siniestro fatal. Se espera que en las próximas horas se sumen testimonios y peritajes.

El trágico episodio vuelve a poner en foco la seguridad vial en los principales corredores hacia la costa bonaerense, en particular en fechas de alto movimiento turístico. En la jornada del sábado se registraron dos incidentes más en la ruta 2, uno después del peaje Hudson y otro a la altura de la ciudad de La Plata.

Autoridades y especialistas insisten en la necesidad de respetar las velocidades máximas, evitar maniobras riesgosas y mantener la atención constante al conducir, para reducir la cifra de víctimas fatales en las rutas argentinas.