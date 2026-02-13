El golazo de Abaldo en la victoria de Independiente ante Lanús

El Rojo consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura al imponerse por 2 a 0 de local.

Independiente le ganó a Lanús por 2 a 0 , en un partido en el que una ráfaga goleadora en el segundo tiempo le alcanzó para llevarse los tres puntos y fue disputado esta noche, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

Los delanteros Matías Abaldo y Gabriel Ávalos marcaron los goles del “Rojo” , a los 11 y 17 minutos del segundo tiempo, respectivamente. Además, Independiente terminó el partido con un jugador menos, por la expulsión del volante Luciano Cabral en el quinto minuto de descuento del complemento.

Con el triunfo, el conjunto de Avellaneda es segundo en la zona A, con nueve puntos , mientras que el elenco que dirige el entrenador Mauricio Pellegrino cayó al quinto puesto, con una unidad menos.

En la próxima fecha, los dirigidos por Gustavo Quinteros visitarán a Independiente Rivadavia, el jueves 19 de febrero a las 19:30, mientras que el “Granate” será visitante de Argentinos Juniors, el domingo 22 en horario a confirmar.

La primera llegada fue del local, a los 18 minutos, con un centro al primer palo desde la izquierda del lateral Facundo Zabala que habilitó al delantero Gabriel Ávalos, cuyo cabezazo se fue ancho por el segundo poste.

La jugada de mayor peligro del complemento llegó con tiempo cumplido, cuando el delantero Santiago Montiel recibió por derecha, enganchó hacia el medio y buscó un remate alto al segundo palo, que fue rozado por un defensor y terminó yéndose ancho.

En sus primeras llegadas del complemento, el “Rojo” convirtió los dos goles del triunfo. A los 11 minutos, el delantero Matías Abaldo aprovechó un buen pase largo del mediocampista Ignacio Malcorra y un desajuste defensivo, quedó libre de marca sobre el costado izquierdo y sacó un remate al segundo palo que agarró el efecto exacto para dar en el poste y convertirse en el 1-0 del “Rojo”.

Seis minutos después, un centro preciso desde la derecha del volante Lautaro Millán habilitó a Ávalos, cuyo cabezazo sobre el primer palo entró ajustado contra el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada.

Lanús tuvo su única llegada de riesgo a los 25 minutos de la segunda etapa, cuando el delantero Matías Sepúlveda remató un tiro libre cercano al borde derecho del área grande, con un disparo que pasó muy cerca del segundo palo.

En el quinto minuto de adición del complemento, el volante Luciano Cabral fue expulsado, tras una revisión en el VAR, por una dura e innecesaria patada en la mitad de la cancha.

La síntesis de la victoria de Independiente

Torneo Apertura 2026.

Fecha 5.

Independiente 2 - 0 Lanús.

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos, Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Gonzalo Pérez, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Claudio Aquino; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles en el segundo tiempo: 11m. Matias Abaldo (I) y 17m. Gabriel Ávalos (I).

Incidencia en el segundo tiempo: 50m. Luciano Cabral expulsado (I).

Cambios en el segundo tiempo: 7m. Ignacio Pussetto por Santiago Montiel (I); 20m. Dylan Aquino por Ramiro Carrera (L) y Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (L); 31m. Thomas de Martis por Sasha Marcich (L) y Bruno Cabrera por Franco Watson (L); Luciano Cabral por Ignacio Malcorra (I) y Lautaro Millán por Rodrigo Fernández Cedrés (I); 37m. Lucas Besozzi por Walter Bou (L); 43m. Walter Mazzantti por Gabriel Ávalos (I).