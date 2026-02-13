Arranca la Primera Nacional: los jugadores con pasado en Primera y en Europa que jugarán este año

La Primera Nacional , la segunda categoría del fútbol argentino, arranca con su competencia este fin de semana en busca de los clubes que ascenderán a la Liga Profesional para la temporada 2027. El torneo tendrá varias figuras en diferentes equipos de una divisional renovada en su formato de transmisión, ya que se podrán seguir todos los encuentros únicamente vía streaming a través de LPF Play .

Racing de Córdoba dio el golpe de este mercado de pases con la contratación de Ricardo Centurión. El ex Boca Juniors, Racing de Avellaneda y Genoa de Italia tiene 33 años y está en pleno proceso de reconstruir su carrera. Viene de un último paso por Oriente Petrolero de Bolivia, donde se reencontró con su mejor versión: marcó nueve goles y brindó cuatro asistencias en 31 partidos desde abril hasta diciembre de 2025.

La presencia de Ricky se sumará a la de un campeón de la Copa Libertadores 2018. El ex arquero de River Plate Enrique Bologna fue anunciado como refuerzo de Chacarita a sus 43 años y buscará darle una voz de mando al Funebrero que desde hace un par de temporadas sueña con el regreso a Primera. A su vez, Gustavo Cabral, que también jugó en el Millonario y en la Academia, luego de una década en el Pachuca de México regresa a la Argentina para reforzar a Almirante Brown.

Además, Christian Bernardi es una de las principales caras nuevas de Atlanta, equipo que en el 2025 se ilusionó con el ascenso. El campeón con Colón de Santa Fe en la Primera División afrontó un problema cardíaco que lo dejó varios meses fuera de las canchas y retornó al Sabalero a comienzos de 2024 hasta su salida definitiva para la reciente temporada.

Los jugadores de renombre en la Primera Nacional

Hablando de Colón de Santa Fe, el Sabalero contará con el volante central de 35 años Federico Lértora, de últimos pasos por Tijuana y Querétaro de México. Se quedó con el pase en su poder durante el último semestre de 2025. Darío Sarmiento también vestirá esta camiseta, luego de un pasado en Estudiantes, Manchester City y las Juveniles de la selección argentina. Arriba a préstamo desde Tigre.

Gonzalo Castellani brindará su jerarquía en el mediocampo de Ferro a sus 38 años. El futbolista surgido del Verdolaga concreta su retorno al club que lo vio nacer después de una dilatada trayectoria en Godoy Cruz, Boca Juniors, Villarreal y San Lorenzo, entre otros equipos. A su vez, el Verde sumó al ex Lanús y Estudiantes Ángel González y el atacante con pasado en Independiente Jonathan Menéndez.

En distinta sintonía, el antiguo jugador de Oeste, Ricardo Ricky Blanco, se fue en conflicto de Chacarita y jugará en All Boys. Alan Ruiz, jugador surgido en Gimnasia de La Plata con pasado en San Lorenzo, fue presentado en Nueva Chicago; y el ex Boca Juniors Emanuel Insúa se incorporó a Colegiales, una de las sensaciones el año pasado luego de lo que fue el ascenso del equipo en 2024 desde la Primera B Metropolitana. Por último, Deportivo Madryn también apostó a un salto de calidad en esta ventana de transferencias con las llegadas de Mauricio Cuero (ex Independiente) y Gabriel Gudiño (ex San Lorenzo), ambos de 33 años.