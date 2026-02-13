La dura decisión que tomó San Lorenzo con Néstor Ortigoza

El ex jugador, que supo integrar la comisión directiva, quedó en el ojo de la polémica por varios videos donde adopta actitudes violentas.

Néstor Ortigoza anotó el gol que le dio a San Lorenzo su única Copa Libertadores.

El Tribunal de Ética y Disciplina de San Lorenzo resolvió suspender por un año a Néstor Ortigoza como socio de la institución , tras considerarlo responsable de infracciones contempladas en el estatuto social del club.

La decisión se fundamenta en dos puntos específicos de la normativa interna: el primero establece sanciones para aquellos socios que hayan recibido una condena por parte de una autoridad competente o que hayan incurrido en una conducta pública que perjudique la imagen o los intereses del club.

El segundo contempla cualquier acción u omisión que contradiga la ley, el estatuto o las decisiones adoptadas por la Asamblea de Representantes o la Comisión Directiva , siempre que el hecho tenga una trascendencia pública significativa.

Según detalla el estatuto, esa trascendencia se configura cuando la situación toma estado público, es difundida por los medios de comunicación y supera el ámbito interno de la institución, alcanzando conocimiento general.

Ortigoza

Tras evaluar los antecedentes del caso, el Tribunal entendió que se configuraron estas faltas y aplicó la sanción de suspensión por el plazo de un año. Durante ese período, Ortigoza no podrá ejercer los derechos que le corresponden en su condición de socio.

La resolución se enmarca en las facultades disciplinarias previstas por el estatuto y representa una señal institucional respecto del cumplimiento de las normas internas y la conducta exigida a quienes integran la vida social del club.

La figura de San Lorenzo que podría marcharse del club

Fluminense intensificó la negociación por el delantero Alexis Cuello y presentó una nueva oferta formal a San Lorenzo menos de 24 horas después del primer acercamiento.

El club brasileño elevó la propuesta a cinco millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos del delantero, una cifra que lo acerca a las pretensiones del "Ciclón".

San Lorenzo posee el 60 por ciento del pase, mientras que el 40 por ciento restante pertenece a Almagro, equipo de la Segunda División argentina, por lo que cualquier acuerdo deberá contemplar a ambas instituciones. Hasta el momento no hubo una respuesta oficial desde Boedo.

La cláusula de rescisión de Cuello está fijada en 6 millones de dólares y funciona como referencia en la negociación. Fluminense avanza con decisión y espera una definición en los próximos días para cerrar la incorporación del atacante.

Hace unas horas, Fluminense había presentado una oferta de 4 millones de dólares brutos por el 100 por ciento, cifra que en San Lorenzo consideraron insuficiente por las formas de pago y el número ofertado.

alexis-cuello-2

Tras el rechazo del club azulgrana, desde Brasil aseguraron que se trató de un primer movimiento y que volverían a la carga en las próximas horas con un ofrecimiento superador.

Sin embargo, en Boedo tenían muy clara la postura: la propuesta debía ser cercana a los 6 millones de dólares para sentarse a negociar por el goleador del equipo.

El ex Almagro figura como la tercera opción para reforzar la delantera del club dirigido por Luis Zubeldía, aunque los dirigentes cariocas son los que optaron por avanzar con más fuerza por los servicios del delantero por el presente que vive en el fútbol argentino.

Dentro del círculo íntimo del cuerpo técnico de San Lorenzo, la noticia no cayó bien. Damián Ayude no quiere que se vaya Cuello ya que lo considera pieza fundamental dentro del once titular.

En lo que va del 2026, el nueve del "Ciclón" convirtió dos goles y dio dos asistencias, siendo el jugador con más goles y asistencias del equipo en lo que va del certamen.