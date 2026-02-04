Deportivo Rincón llevará a su gente al partido contra San Lorenzo

La información fue confirmada por el presidente de la institución, Aníbal Villalba, quien se mostró entusiasmado ante el nuevo desafío.

Deportivo Rincón vive otro año especial. Luego de cumplir sus objetivos del 2025, la Copa Argentina será el primer desafío del año para el conjunto neuquino, que el 20 de marzo será rival de San Lorenzo, el la previa al comienzo del Federal A , su categoría desde hace tres años.

El último martes, el plantel comandado por Pablo Castro inició la pretemporada con los refuerzos y los jugadores que continúan del torneo pasado, renovando las ilusiones para el León del norte.

En ese contexto, el presidente de la institución, Aníbal Villalba , habló con LMNeuquén sobre la posibilidad de llevar público al encuentro ante el Ciclón, a la espera de la definición de cuál será la sede.

"Es la idea, la gente nos acompaña mucho. Nos están preguntando y llamando. Estamos programando, además de la pretemporada, un partido tan importante para el club. Tenemos fecha para el 20 de marzo, no tenemos estadio y horario. Ya vivimos esta experiencia de Copa contra Newell's en Santa Fe. Nos toque donde nos toque, se está viviendo algo muy lindo para Rincón de los Sauces y es un orgullo representar a Neuquén, así que esperando el partido", dijo Villalba a este medio.

anibal villalba rincon.jpg

Ya ocurrió en aquella final del Regional Amateur contra Colón de San Justo en Río Cuarto, en febrero del 2024, o también en su otra participación en Copa Argentina, frente a la Lepra rosarina en el estadio de Unión, en 2019.

Ilusión renovada

Como suele ocurrir con los planteles del Federal A, hubo muchas altas y bajas en el plantel de Rincón. "Arrancamos ilusionados de vuelta, otra pretemporada, tratando de que los chicos nuevos se adapten, más los que se quedaron. Con un objetivo muy importante en la Copa. Se llegó a lo que nos propusimos el año pasado, así que preparándonos", añadió Nito.

Todavía no se sabe si el León jugará en la misma zona que el año pasado o si enfrentará a los equipos de Cuyo, San Luis y La Pampa. Mientras tanto, la dirigencia y el cuerpo técnico esperan para gestionar amistosos de preparación.

Pretemporada Dep rincón 2

"Estamos tratando de cerrar, esperando qué zona nos toca. Hasta ahora son solo rumores. Por suerte tenemos excelente relación con los presidentes de los diferentes clubes, en este tiempo que estamos en la categoría. Estoy en comunicación con todos, esperando para donde arrancamos. Respetamos a todos, pero miedo a ninguno", finalizó Villalba.