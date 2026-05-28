Terna conocida para Deportivo Rincón y árbitros tucumanos en el partido de Cipo

Se viene la fecha 11 de la fase clasificatoria de la zona 3 en el Federal A, con horarios y jueces confirmados.

Se viene la undécima fecha de la etapa regular en el Federal A y tanto Deportivo Rincón como Cipo se preparan a full. Mientras desarrollan sus entrenamientos y prácticas de fútbol, ambos representantes regionales conocieron a los árbitros para sus respectivos encuentros, válidos por la zona 3.

Luego de tener fecha libre, el León será local de FADEP de Mendoza a partir de las 15 del domingo con el riocoloradense Juan Nebbietti como juez principal. Se trata de uno de los pocos árbitros que no tienen escándalos en su haber en la categoría.

Estará acompañado por Emiliano Bustos (Río Colorado) y Danilo Viola (Viedma) como asistentes. Kevin Bustos será el cuarto árbitros.

El mismo día, pero desde las 16, San Martín de Mendoza recibirá a Cipo con el arbitraje de Mauricio Martín. Todo su equipo es tucumano incluyendo a los jueces de línea, José Ponce y Agustín Marto, y el cuarto árbitro Rodrigo Ballestero.

El albinegro viene de ganarle al puntero, Atenas de Río Cuarto, y buscará sacar puntos de visitante, algo que en general le ha costado hasta ahora.

ON - Futbol Cipolletti vs Atenas (16) Omar Novoa

Costa Brava y Argentino de Monte Maíz chocarán en General Pico, a partir de las 15, con Luis Martínez como juez y en el otro encuentro de la zona 3 se verán las caras Huracán Las Heras y Juventud Unida Universitario bajo el control de Rodrigo Rivero. Ese cotejo inicia a las 16.

El líder tendrá fecha libre y podría perder esa condición si Cipo o Argentino logran una victoria.