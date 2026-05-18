Terminó la primera vuelta en la etapa clasificatoria del Federal A: así está la tabla

Deportivo Rincón volvió a ganar, mientras que Cipo tuvo fecha libre. Atenas de Río Cuarto es cómodo puntero.
La culminación de la fecha 9 del Federal A implica el cierre de la primera vuelta de la fase regular. Es decir, este domingo se llegó a la mitad del primer semestre futbolístico en una de las categorías más difíciles del fútbol argentino. Deportivo Rincón logró una importante victoria, Cipo tuvo fecha libre y cayó en la tabla, donde Atenas de Río Cuarto es único líder de la zona 3.
El 1 a 0 del León sobre Costa Brava, con gol de Cristian Cangá tras asistencia de Facundo Miguel, lo puso en el lote de escoltas con 12 unidades. Una cosecha buena, luego del bache de tres partidos entre las fechas 4, 5 y 6, donde sacó un punto de nueve y las perspectivas no eran positivas.
La goleada por 4 a 1 sobre San Martín de Mendoza le permitió a Atenas de Río Cuarto consolidarse como único puntero y con amplia ventaja sobre el resto. Ignacio Blangetti y Rodrigo Lasserre anotaron en el primer tiempo y Jorge Tejada liquidó el pleito a los 15' del complemento.
El descuento de Agustín Ferro cuatro minutos después no alteró la victoria de Atenas, sellada por Hugo Vera Oviedo de penal a los 32'.
En la próxima, el líder visitará a Cipo en La Visera.
Argentino de Monte Maíz dio el golpe visitante de la fecha con el 1 a 0 en San Luis sobre Juventud Unida por el tanto de Facundo Quiroga promediando el primer tiempo.
FADEP de Mendoza le quiere escapar al fondo y logró su segunda victoria consecutiva en casa. Fue por el tanto de Thiago Satti a los 38' del segundo tiempo para ganarle a Huracán Las Heras.
Cómo sigue el Federal A en la zona 3
Fecha 10 (24 de Mayo)
- FADEP vs Costa Brava
- Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
- Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
- Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
Libre: Deportivo Rincón
Fecha 11 (31 de Mayo)
- Atlético Club San Martín vs Cipolletti
- Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
- Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
- Deportivo Rincón vs FADEP
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 12 (7 de Junio)
- Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
- Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
- Cipolletti vs Huracán Las Heras
- Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
Libre: FADEP
Fecha 13 (14 de Junio)
- Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
- Costa Brava vs Cipolletti
- Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
- FADEP vs Argentino Monte Maíz
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 14 (21 de Junio)
- Juventud Unida Universitario vs FADEP
- Cipolletti vs Deportivo Rincón
- Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
- Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 15 (28 de Junio)
- Costa Brava vs Atlético Club San Martín
- Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
- FADEP vs Cipolletti
- Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 16 (5 de Julio)
- Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
- Atenas Río Cuarto vs FADEP
- Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón
- Huracán Las Heras vs Costa Brava
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 17 (12 de Julio)
- Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras
- FADEP vs Atlético Club San Martín
- Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto
- Juventud Unida Universitario vs Cipolletti
Libre: Costa Brava
Fecha 18 (19 de Julio)
- Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario
- Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz
- Huracán Las Heras vs FADEP
- Costa Brava vs Deportivo Rincón
Libre: Cipolletti
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