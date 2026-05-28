Batacazo total en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner

El más chico de los hermanos le ganó al número 1 del mundo en un partido tremendo a cinco sets.

Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que se juega sobre polvo de ladrillo, tuvo este jueves su gran batacazo con la victoria de Juan Manuel Cerúndolo. El argentino dejó afuera en segunda ronda al número uno del mundo, Jannik Sinner, luego de un partido dramático.

Fue 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1, luego de tres horas y 36 minutos de juego para el más chico de los hermanos Cerúndolo, ubicado en el puesto 54 del ranking.

Hasta el tercer set, el italiano ganaba fácil y llegó a ponerse 5-1, pero empezó a tener problemas físicos por un golpe de calor que fueron capitalizados por su rival.

Juan Manuel dio vuelta esa tercera manga, en la que Sinner no ganó mas games. El dominio emocional del partido cambió de mando y la escena se dio vuelta completamente. El italiano solo pudo ganar un game en el cuarto set y lo hizo con su servicio, pero el trámite ya era muy favorable para Cerúndolo.

En ese contexto, el tenista porteño selló la victoria más impactante de su vida deportiva con un contundente 6-1, mientras Sinner apenas pudo terminar en cancha.

Embed Premio a la paciencia y a la perseverancia, Juan Manuel Cerúndolo se lleva la victoria sobre Sinner.



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La última vez que un argentino le había ganado al número 1 del mundo en un Grand Slam fue en las semifinales del US Open 2018, cuando Juan Martín Del Potro derrotó al español Rafael Nadal.

Sinner ganó los últimos cinco torneos que disputó (los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma) e iba en busca del único título de Grand Slam que aún no consiguió ganar.

La humildad de Juan Manuel Cerúndolo

Después de ganar, el argentino estuvo lejos de mostrarse eufórico. Consciente de lo que pasó con su rival, declaró: "¿Qué voy a decir igual? Tuve suerte hoy. A ver, obviamente yo puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa porque la verdad que no le estaba pudiendo hacer más de tres games por set".

Los problemas físicos de Sinner fueron determinantes en el desarrollo del encuentro. "Era 6-3, 6-2, 6-1 el partido y, bueno, creo que se acalambró. Nada, obviamente mi parte, como digo, la hice bien, pero bueno. Fue un tema también más de él. Mi parte obviamente cumplí", agregó el argentino.

En el saludo tras finalizar el partido, ambos tenistas intercambiaron palabras.

juan manuel cerúndolo

"Le dije obviamente sentía pena por él, por la lesión de él. Ojalá que se recupere. Que sin duda había tenido suerte. Y él la verdad que es muy correcto siempre, es un señor, es una gran persona. La verdad que siempre le deseo lo mejor porque es un fenómeno, como digo. Y vino y me saludó, me felicitó, me dijo suerte", contó Juan Manuel.

Su rival saldrá del ganador del partido entre el español Martín Landaluce y el checo Vit Kopriva.

El otro Cerúndolo también avanzó

Después de un comienzo adverso, Francisco Cerúndolo mostró su jerarquía y le ganó este jueves a Hugo Gaston en cuatro sets. Así, el mejor argentino del tenis mundial en la actualidad se metió en la tercera ronda al imponerse 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1.