Se sorteó el cuadro de Roland Garros: los rivales de los argentinos.

La Legión ya conoce el camino a recorrer en el segundo Grand Slam de la temporada.

Se llevó a cabo el sorteo del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros , certamen que se disputa sobre el polvo de ladrillo de París y en el que habrá 11 argentinos en competencia, con la posibilidad de sumar otros dos provenientes de la clasificación. Así, La Legión ya conoce el camino que deberá recorrer en un torneo que se celebrará del 24 de mayo al 7 de junio.

El sorteo determinó que Tomás Etcheverry , actual 25° del ranking mundial, debutará frente al portugués Nuno Borges (50°). El platense, que este año conquistó su primer título del circuito ATP Tour en Río de Janeiro y cuya mejor actuación en París fue alcanzar los cuartos de final en 2023, podría cruzarse en la siguiente ronda con el serbio Miomir Kecmanovic (47°) o el húngaro Fabian Marozsan (52°).

Por su parte, Francisco Cerúndolo (27°), campeón esta temporada del Argentina Open, llega a Roland Garros con el objetivo de dejar atrás la temprana eliminación sufrida en 2025, luego de haber firmado sus mejores actuaciones en 2023 y 2024, años en los que alcanzó los octavos de final. El primer escollo para el porteño será el neerlandés Botic van de Zandschulp (53°). En una eventual segunda ronda, podría medirse con uno de los locales: Gaël Monfils (221°), quien anunció su retiro para esta temporada, o Hugo Gaston (120°).

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Mariano Navone (44°) regresará a la arcilla parisina con confianza en alza. El bonaerense conquistó este año el ATP 250 de Bucarest, al inicio de la gira europea sobre polvo de ladrillo, y llega a la capital francesa luego de clasificarse para las semifinales del Challenger de Génova, certamen en el que aún continúa en competencia. Su estreno será frente al estadounidense Jenson Brooksby (60°). De avanzar, se mediría con el local Titouan Droguet (110°) o el checo Jakub Mensik (28°).

El sorteo para Solana Sierra

Para Juan Manuel Cerúndolo (54°), el sorteo determinó que el porteño debutará frente al británico Jacob Fearnley (122°). En caso de avanzar, podría encontrarse con el italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y principal favorito al título tras la ausencia por lesión del español Carlos Alcaraz (2°), campeón defensor, o medirse ante el francés Clément Tabur (165°).

Thiago Tirante (58°), Camilo Ugo Carabelli (68°) y Marco Trungelliti (81°), tres jugadores de marcada regularidad sobre la superficie que mejor se adapta a sus condiciones, aguardan por rivales provenientes de la clasificación o un lucky loser. Por su parte, Francisco Comesaña (114°) disputará por segunda vez el cuadro principal de Roland Garros. En el debut enfrentará al estadounidense Ethan Quinn (49°). Además, el certamen tendrá un duelo albiceleste: Román Burruchaga (66°) se medirá con Sebastián Báez (62°).

Solana Sierra Solana Sierra avanza en Roma y va por un batacazo en tercera ronda.

Finalmente, Facundo Díaz Acosta (150°) consiguió tres triunfos en la clasificación y aseguró un lugar en el cuadro principal. El zurdo de 25 años, campeón esta temporada de los Challengers de Tigre II, São Leopoldo y Francavilla, aguardará a que concluyan las qualies para conocer al rival que tendrá en la primera ronda.

En la rama femenina, Solana Sierra (64°) no tendrá un estreno sencillo, ya que del otro lado de la red estará la británica Emma Raducanu (37°), ex número 10 del mundo. La marplatense disputará por segundo año consecutivo el cuadro principal de Roland Garros y buscará conseguir su primer triunfo en el certamen parisino.