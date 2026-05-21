Escándalo en Roland Garros: los jugadores prepararían un boicot

Las estrellas del circuito, como los números uno Jannick Sinner y Aryna Sabalenka, encabezan un plan para expresarse en contra de algunas condiciones del torneo. Qué pasó.

El mundo del tenis está atento a lo que podría pasar este fin de semana con el torneo Roland Garros , en el que no estará Carlos Alcaraz por lesión , debido a que las grandes estrellas del circuito analizan realizar un boicot si no llegan a un acuerdo con los organizadores. Horas de tensión donde podría haber un desenlace pacífico y un acuerdo transitorio o efectivamente la realización del plan que piensan para expresar su malestar.

Según trascendió en las últimas horas desde el diario francés L'Équipe , una de las partes graves del plan que preparan los jugadores podría ocurrir este viernes que está otorgado habitualmente para que los jugadores puedan hablar con la prensa.

Entre los jugadores hay mucho enojo, incluso en las grandes estrellas como lo son los número 1 Jannick Sinner y Aryna Sabalenka . Es que hay una proptesta por el reparto de premios del torneo: mientras que los otros reparten en premios a los tenistas el 22 por ciento de sus ingresos, en el Grand Slam solo es el 15.

Solamente el de París confirmó un incremento del 9.5 puntos porcentuales, para llevarlo hasta los 61.7 millones de euros, lo que representa 2,8 millones para jugador singles.

jannik sinner montecarlo

En qué consistiría el plan de los jugadores

Según trascendió, habrían acordado dar entrevistas de máximo 15 minutos y no brindar entrevista personal. En este contexto de dificultad, desde la organización quieren frenar esta situación y que no se concrete el plan que los dejaría expuesto: para este viernes está programada una reunión integrada por representantes de la organización y agentes de las principales figuras.

Qué dijeron desde la organización

"Lamentamos la decisión de los jugadores que castiga al conjunto de las partes interesadas: los medios, las televisiones, los equipos y la Federación y a toda la familia del tenis", dijeron los organizadores.

Por otra parte, fueron contundentes con su postura por el momento verbal: "Estamos abiertos a un diálogo constructivo (...) con el fin de dar más espacio a los jugadores en la organización y en la toma de decisiones",

Aryna Sabalenka

La postura de los jugadores

En medio del caos, 20 jugadores firmaron una carta abierta expresando su desacuerdo por las condiciones. A su vez, hacen público su reclamo: "El show lo ponemos nosotros. Sin nosotros no habría torneo, no habría entretenimiento. Sin dudas, nos merecemos que se nos pague en un mayor porcentaje. Creo que en algún momento, quizás, boicotearemos los Grand Slams, sí. Es la única manera que tenemos de luchar por nuestros derechos", afirmó Sabalenka.

Cuál es la lesión por la que Carlos Alcaraz no jugará ni Roland Garros ni Wimbledon

Carlos Alcaraz, actual número 2 del ranking de la ATP, pasó de una temporada de ensueño a una de pesadilla. A su ausencia en la gira de polvo de ladrillo, con Roland Garros incluido, se le sumará la de césped: tampoco jugará Wimbledon, donde defendía 1200 puntos de la final disputada en 2025.

La noticia dio un fuerte impacto en el mundo del tenis. Es que se trata de una de las caras del ATP Tour, el tenista español que completó el Career Grand Slam con tan sólo 22 años. Pero, de un momento a otro, su cuerpo le dijo que había que frenar. Justo en la temporada de polvo de ladrillo, dónde marca la diferencia, y la de césped, dónde empezaba a asentar su tenis.

Concretamente, la lesión que lo obligó a Alcaraz a bajarse de Roland Garros es en su muñeca derecha. Según informan en España, sufre una tenosinovitis de De Quervain, que es la inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón, en este caso el del dedo pulgar de la muñeca dañada, y que causa dolor, rigidez y limitación funcional. Este dolor es común en los tenistas y se da generalmente debido a una sobrecarga al repetirse constantemente el mismo movimiento. Todavía no se sabe cuándo se dará el regreso oficial de Carlitos.

Carlos Alcaraz Cuál es la lesión por la que Carlos Alcaraz no jugará ni Roland Garros ni Wimbledon.

El problema se originó en el ATP 500 de Barcelona, durante el primer set con Otto Virtanen. Allí fue donde llamó al fisio en el 5-4 pero a pesar de la molestia siguió jugando. Si bien el ex Nº1 sacó adelante el partido, el dolor no se iba a ir. Cuando llegaron los resultados de los estudios médicos, el murciano entendió que era mucho más serio de lo pensado y no podía continuar en el torneo. Ya con otro semblante, anunció su baja en una conferencia de prensa. Cuando llegó su baja en Madrid, ya se encendieron las alarmas. Porque para bajarse de un Masters 1000 y encima en su país natal, la lesión era seria. Luego, siguieron las ausencias de Roma, y especialmente, de Roland Garros. Y en las últimas horas, notificó en sus redes sociales que tampoco dirá presente en el All England.