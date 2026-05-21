El técnico de San Lorenzo fue agredido en Brasil

Gustavo Álvarez, entrenador del cuervo, hizo una grave denuncia en conferencia de prensa. Qué dijo el presidente del club Sergio Constantino.

Brasil suele ser un territorio hostil cuando un equipo argentino viaja para disputar alguna competencia internacional como son la Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Casi como un patrón de cada visita, suele haber un incidente que marca el paso de los equipos por el país. Esta vez, le tocó a San Lorenzo .

El duelo entre Santos de Brasil y el cuervo , donde el visitante remontó un 0-2, lo empató en el segundo tiempo e incluso pudo ganarlo por su ímpetu, registró un hecho violento denunciado por el entrenador del cuervo Gustavo Álvarez . Todo enmarcado en un clima caliente del club brasileño que atraviesa un presente para el olvido.

“Con el ánimo de construir y no criticar, les pido por favor a Santos y Conmebol que la próxima vez no hagan pasar al entrenador visitante por el medio de la hinchada local. Me insultaron y me pegaron. No es necesario”, dijo el entrenador en un episodio que se registró mientras caminaba hacia la conferencia para hablar con los medios de comunicación presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2057254354000777547&partner=&hide_thread=false "ME HICIERON PASAR POR DONDE ESTABAN ELLOS"



El enojo de Álvarez en San Lorenzo



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Por otra parte, sumó en su relato una opinión personal e hizo una recomendación para solucionar este tipo de situaciones: “No me parece que para venir a la sala de conferencia haya que pasar por el medio de la hinchada de Santos. Me expuse a un golpe en la cabeza e insultos. Habría que tomar medidas para que empiece y termine todo bien. Nunca me pasó en otra cancha”.

Qué dijo el presidente del club sobre esta situación

En sintonía con las declaraciones que esbozó el propio entrenador Álvarez, el presidente del club Sergio Constantino se tomó un tiempo para hablar con la prensa post partido e hizo referencia a la misma situación que había contado el DT: “A Álvarez lo agredieron cuando iba a conferencia de prensa. Logró esquivarlo, pero también le dijeron ‘argentino racista’, así que hicimos la denuncia”, afirmó.

“Fue en el ingreso a la zona de conferencias”, agregó Costantino, quien afirmó que un delegado de Conmebol tomó nota de lo ocurrido. “El delegado de Conmebol tomó nota para que nosotros podamos seguir el tema”, dijo en sus palabras el presidente del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2057266100690096510&partner=&hide_thread=false "UNA PERSONA INTENTÓ AGREDIRLO" Sergio Costantino confirmó que quisieron agredir a Gustavo Álvarez camino a la conferencia de prensa en Brasil.



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Álvarez analizó el rendimiento deportivo del equipo

“El segundo tiempo fue mejor por la contundencia y porque afianzamos posiciones. Tuvimos terminaciones más serenas y con más paciencia”, dijo y agregó: “Después del empate, si alguien tenía que ganar éramos nosotros”.