Un nuevo escándalo de Néstor Ortigoza: el motivo por el que se peleó en un boliche

El ex jugador y dirigente de San Lorenzo protagonizó otro episodio polémico, cuando fue retirado de un establecimiento por agarrarse a trompadas.

Néstor Ortigoza , ex futbolista y dirigente de San Lorenzo , fue nuevamente protagonista de un escándalo: tuvo que ser retirado por patovicas de un boliche luego de agarrarse a piñas . El motivo, según contó su entorno, fue defender a su pareja, Rocío Oliva .

El acontecimiento ocurrió el pasado fin de semana en el boliche Tropitango Bailable , ubicado en El Talar, localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y tiene distintas versiones. Este establecimiento es conocido por recibir a figuras, entre ellos, varios futbolistas.

Néstor Ortigoza, quien fue un recordado mediocampista de San Lorenzo y Argentinos Juniors, clubes en los que tuvo mayor éxito durante su etapa como futbolista, tuvo que ser retirado entre cinco miembros del personal de seguridad de una discoteca tras verse involucrado en una pelea .

La noticia había surgido algunos días atrás, al declarar ante los medios Rocío Oliva y afirmar que había sido maltratada en un boliche, asegurando haber sido tomada del cuello por un patovica, aunque en las últimas horas se publicó un video de casi tres minutos que grafica la totalidad del conflicto y en el que se ve involucrado a Ortigoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2055057247558857061?s=20&partner=&hide_thread=false Todo un adolescente: Néstor Ortigoza se cagó a trompadas en un boliche y lo sacaron los patovicas pic.twitter.com/MNtIViR8hR — PaseClave (@paseclave__) May 14, 2026

El material muestra una discusión en un nutrido grupo de gente, en el que se ve al ex futbolista de 41 años, pero la misma va subiendo de tono hasta que empiezan los agarrones y zamarreos.

Ante esta situación, los efectivos de seguridad se mostraron alertas de la situación y empezaron a alumbrarlos con láseres de color verde, intentando abrirse paso entre la multitud para llegar al lugar del conflicto.

Al llegar poco después de los primeros golpes de puño, los patovicas intentaron contener al exfutbolista que, en palabras de Oliva, “se había vuelto loco” con la intención de defenderla.

La propia corpulencia del argentino nacionalizado paraguayo generó que, luego de que un patovica le haga una llave al cuello para disminuirlo, el mismo deba ser retirado por cinco personas de seguridad mientras lentamente perdía la vertical.

La otra gran polémica de Ortigoza

Néstor Ortigoza cuenta con una causa abierta por violencia de género al haber sido denunciado por su exesposa, Lucía Cassiau. El demandante en primera instancia había sido él, por violencia contra sus hijos y posesión de armas, aunque la causa dio un vuelco cuando Cassiau publicó dos videos en sus redes sociales en los que Ortigoza la agredía verbalmente y golpeaba.

En el primero de los videos se puede observar cómo el ex mediocampista le tira el celular a la mujer de un manotazo, mientras que en otra grabación ella le dice “callate que está el nene” y luego él le pega un pelotazo. También se difundió uno de las cámaras de seguridad donde se ve a uno de los hijos presente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/24conurbano/status/1836746215200825632?s=20&partner=&hide_thread=false #Ezeiza “CALLATE PORQUE ESTÁ EL NENE”: NÉSTOR ORTIGOZA AGREDIÓ A SU MUJER DELANTE DE SU HIJO Y FUE DENUNCIADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO



Le tiró el celular a su pareja en medio de una discusión y le pegó un pelotazo en la cara. Ella lo grabó en varias oportunidades mientras la… pic.twitter.com/tPQIrZA8P9 — 24con (@24conurbano) September 19, 2024

Esta denuncia había generado que la comisión de San Lorenzo le pida la renuncia, al que por entonces era vocal en la dirigencia del Ciclón. Esto terminó con una batalla judicial entre el ex jugador y Moretti, aunque ambos fueron corridos del club un tiempo después.