El lado B de los Mundiales: Guillermo Knoll y las historias de los entrenadores

En la previa al mundial, el periodista lanzó una obra que da que hablar. En ella, los directores técnicos son los protagonistas.

Cuando se habla de los Mundiales las charlas suelen ser de goles, figuras históricas, finales épicas y jugadores eternos. Pero detrás de cada selección hubo entrenadores con historias tan particulares como desconocidas. Algunos fueron médicos, otros arquitectos, profesores, empleados administrativos o incluso fueron parte de conflictos bélicos. Justo ahí fue donde el periodista Guillermo Knoll encontró el eje y el foco de su nuevo libro. Recorrer los mundiales desde el banco de suplentes, desde la línea de cal.

El reconocido periodista y escritor lanzó “Historias de técnicos mundialistas”, publicado por Ediciones Al Arco. La obra repasa a todos los entrenadores que dirigieron en Mundiales desde Uruguay 1930 hasta mediados de la década del 80, cerrando esta primera parte con Carlos Salvador Bilardo .

Así fue concebido el libro de Guillermo Knoll

La idea nació casi como una búsqueda personal, apuntando a lo que nadie había escrito. Guillermo puso el ojo en aquellos que también son parte de las selecciones pero que no juegan en el once. “Primero traté de encontrar algo distinto, que no se haya publicado sobre los mundiales y justamente tiene que ver con un repaso de todos los técnicos. Desde 1930 hasta mediados de los 80 en esta primera parte, repasando historias realmente increíbles de muchos de ellos”, contó Knoll a LM.

El trabajo le llevó meses, años de lectura, recopilación, exploración y paciencia en muchos de los casos, fue un viaje en el tiempo. “Fue mucho tiempo y mucha investigación, ambas cosas. Tratando de descubrir a cada uno en lo que se puede, porque en muchos fue debut y despedida, un solo partido dirigieron su seleccionado y era muy escueta la información que había y que pude encontrar. Pero hurgando en distintos lugares pude armar algo digno de cada uno de ellos”, explicó.

Y en ese recorrido aparecieron perfiles impensados para el fútbol moderno, todos tenían otra profesión pero dedicación plena al futbol, una segunda vida. “Muchos me sorprendieron, porque uno se encuentra con médicos, psicoanalistas, arquitectos, ingenieros que dirigieron el mundial. Empleados administrativos, profesores de educación física también. O sea, montones de personas que lo que menos tenían era el nombre de DT”, contó.

Porque el rol del entrenador estaba muy lejos de parecerse al actual, sobre todo porque la profesionalización del deporte llegó más tarde que la misma Copa del Mundo. “Estamos hablando de 1930, 1934, a partir de ahí ya la situación fue cambiando un poco y no digo que la profesionalización ya era masiva, pero de a poco se fue dando”, explicó.

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La investigación no solamente se hizo eco entre lectores futboleros, sino también dentro del mundo literario y periodístico. De hecho, quienes ya leyeron la obra, la definieron con una palabra que le causó sorpresa. “Muchos hablan de un trabajo muy específico, una palabra que usaron fue “monumental”, porque entre todos los técnicos son 160, 170 casos hasta mediados de los 80, donde culminé con Carlos Salvador Bilardo”, dijo.

A pesar de la enorme cantidad de personajes que fue conociendo en el armado del libro, Knoll evitó caer en favoritismos. “Preferido ninguno, fui tratando de ser ecuánime y de darle el mismo espacio, el mismo lugar a cada uno de ellos. Es lógico que algunas anécdotas y curiosidades uno ya las sabía y las fui volcando a lo largo del paso del libro”, aseguró.

La estructura de la obra es casi una crónica de la evolución del futbol mundialista y del rol del director técnico. “Es un libro, dentro de todo cronológico, arranca en los primeros técnicos del 30, 34, 38, ahí salta al 50, después de la Segunda Guerra. A partir de ahí ya ha cambiado un poco el rol del técnico, si bien no como un técnico de los que se conocen ahora con un cuerpo técnico, pero se las ingeniaban solos en muchos casos para llevar adelante una selección mundialista”, sostuvo.

No es el primer libro de Knoll vinculado a las Copas del Mundo, aunque sí el primero enfocado exclusivamente en los entrenadores. “Escribí varios libros sobre la historia de los mundiales, sobre curiosidades, anécdotas, y esta es la primera vez que escribo sobre los técnicos. Por eso comentaba que me di cuenta que no había nada alusivo al tema, por eso me largué a hacerlo”, insistió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fmdelasmisiones/status/2052038040650957067?s=20&partner=&hide_thread=false “Guillermo Knoll revela historias inéditas de los técnicos mundialistas: médicos, combatientes, catequistas y pioneros tácticos que marcaron el fútbol sin que nadie los contara.” Un libro para descubrir el otro Mundial. #Mundial #Fútbol #Libros https://t.co/dwYEv79H5E — FM De las Misiones (@fmdelasmisiones) May 6, 2026

Esa ausencia en la literatura fue lo que más le remarcaron los lectores, con todas las vistas puestas en la eventualidad que significa el evento mundialista y los mismos jugadores pareciera que los técnicos quedaban en el olvido. “Y justamente las respuestas fueron que no hubiesen pensado en los técnicos”, afirmó.

El libro ya tiene una segunda parte asegurada

Aunque este libro es reciente, el proyecto ya tiene continuidad asegurada. La segunda parte será todavía más compleja por el crecimiento exponencial de selecciones y entrenadores, porque la Copa, también tuvo cambio de formatos. “Me tomé un receso, pero ya empecé a trabajar, y lo que pasa es que la otra parte es mucho más numerosa. Más con la cantidad de equipos y de técnicos que se vienen, en este caso, 48”, mencionó.

Los números cambian pero en algunas selecciones en la era moderna han conservado a sus técnicos durante años y eso facilita de alguna manera el trabajo. “Hay que empezar a sumar, si bien es una suma lineal, porque muchos técnicos se repiten, pero se va a dar el caso de que se están sumando muchos técnicos nuevos y muchos países nuevos”, aseguró.

Profesor de Ciencias Económicas y también de periodismo, Guillermo aprovecha además cada charla para defender algo que considera fundamental, la lectura, y por ello también se posa del otro lado, de lector, de alumno. “Me da curiosidad, me gustaría saber de qué se trata, si fuese alumno. Trato de inculcarles a mis alumnos que lean, más allá de que lean mi libro u otros. Que no solamente lean sobre fútbol, sino sobre otras cosas, porque la lectura es lo que nos va a hacer grandes y distintos, no mejores ni peores”, explicó.

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Knoll, insistió y enfatizó en la idea de agarrar los libros y hacerlos parte. “Y tratar de encontrar en la lectura un placer y encontrar cosas distintas, cosas que no son muy comunes a la vista de todos”, agregó.

El libro puede conseguirse a través de Fanáticos Libros o contactándose directamente con el autor. “Se puede conseguir por la librería Fanáticos, una librería virtual, a lo sumo en tres días ya lo tienen en su hogar o contactándose conmigo al siguiente mail [email protected]”, concluyó.