Presentarán la canción oficial del Mundial 2026, nuevamente con Shakira como intérprete.

Tras su reciente actuación en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, la cantante colombiana Shakira volvió a captar la atención de sus seguidores y de las redes sociales ante los rumores que la señalan como posible intérprete de la canción oficial del Mundial 2026 . El encuentro deportivo, en su edición número 23, se celebrará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo, programado entre junio y julio de 2026, y podría tener nuevamente a la artista como intérprete de su himno.

El certamen contará con 16 ciudades anfitrionas repartidas entre los tres países. Estados Unidos albergará la mayor cantidad de sedes, con ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Miami. México tendrá como sedes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, mientras que Canadá recibirá partidos en Toronto y Vancouver.

En este contexto, y considerando el impacto que lograron las canciones Waka Waka para Sudáfrica 2010 y La La La para Brasil 2014, crece la expectativa sobre la posibilidad de que Shakira vuelva a ser la elegida para interpretar el tema oficial del Mundial 2026. Los rumores tomaron fuerza desde hace un par de días cuando la cuenta oficial de la FIFA celebró la participación de Shakira en la playa de Copacabana llamándola “A Fifa World cup icon (Un icono de la Copa Mundial de la FIFA)”, publicación que fue tomada como una pista por parte de la organización que estaría planeando un nuevo trabajo musical con la cantante.

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La señal más significativa surgió cuando la cuenta oficial de Shakira en Instagram modificó su foto de perfil la noche del 6 de mayo, reemplazándola por una imagen de la cantante tomada del videoclip de Waka Waka, lo que fue tomado por seguidores como una confirmación de que estaría trabajando en una nueva canción para el Mundial.

La relación de Shakira con las Copas del Mundo

Ante las pistas en las redes, los internautas no tardaron en reaccionar: “Yo espero que ustedes recapaciten y sepan que los mundiales sin Shakira no son lo mismo”, “Sabes que ya va a ser el mundial cuando escuchas Waka Waka en todos lados “, ”We need Shakira at World Cup 2026 (Necesitamos a Shakira en la copa mundial 2026)“, ”ahorita no andamos perdonando nada.... Queremos a shak si o siiii". Hasta ahora, ni la FIFA, ni el equipo de Shakira han confirmado que estén trabajando en una nueva canción, por lo que los fanáticos de la cantante y del Mundial están a la espera.

Hace 16 años, Shakira lanzó Waka Waka (This Time for Africa), el tema que se convirtió en el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2010 en Sudáfrica. La canción se estrenó el 7 de mayo de 2010 y fue escrita y producida por la artista colombiana junto a John Hill, con la colaboración de la banda sudafricana Freshlyground. El estribillo fue una adaptación de Zangaléwa, éxito del grupo camerunés Golden Sounds en 1986. Shakira había conocido la melodía durante su infancia en Colombia, donde DJs de África Occidental la popularizaron en el país.

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En términos comerciales, Waka Waka alcanzó un éxito global. Ocupó el primer lugar en los rankings de más de 20 países, permaneció 17 semanas consecutivas en la cima de las listas en España y llegó al puesto 38 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. El sencillo superó los 15 millones de descargas en todo el mundo y obtuvo un récord Guinness como la canción de la Copa Mundial de la FIFA más reproducida en Spotify.

El primer acercamiento de Shakira a la Copa del Mundo fue en Alemania 2006, cuándo fue la elegida para animar el acto de clausura del torneo e interpretó una versión de su hit de aquellos días, "Hips Don't Lie". En 2010 la rompió con el "Waka Waka" y en 2014 fue el turno de "La La La". En los Mundiales de 2018 y 2022 dijo ausente, aunque en 2020 fue la encargada de llevar adelante el show de medio tiempo del Super Bowl de ese año.