Agostina Innella en el stream de LMN: el éxito de "la Pipi" en El Encargado y el anuncio de una nueva temporada

La actriz oriunda de Cipolletti, que interpreta a Lola en la exitosa serie de Disney+, contó cómo es trabajar con Guillermo Francella.

El éxito de "la Pipi" en El Encargado y el anuncio de una nueva temporada

Agostina Innella , la actriz cipoleña que participa en El Encargado , confirmó que habrá quinta temporada de la exitosa serie protagonizada por Guillermo Francella . La joven oriunda de Cipolletti repite su papel de Lola en la cuarta temporada de la producción de Disney+ y anticipó la continuidad del programa, aunque aclaró que aún se desconoce qué personajes estarán presentes.

"Ayer lo anunciaron. Hay quinta temporada, va a haber quinta temporada. Qué personajes están o no, no lo sé. Esperemos que Lola esté", expresó Innella en diálogo con el stream de LM Neuquén , donde además reveló detalles de su participación en la actual entrega.

La actriz patagónica ya había aparecido en la tercera temporada de la serie, donde su personaje ingresaba como asistente de Eliseo, el protagonista interpretado por Francella. En la temporada tres, Miguel (Gastón Cocchiarale) era ascendido a encargado y Lola, conocida como "la Pipi", lo reemplazaba como asistente.

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Agostina Innella y su rol en El Encargado

"En la tres, al final de la temporada a Miguel lo suben a encargado y él pregunta quién va a reemplazarme en la asistencia. Y ahí entro yo. Eliseo le dice: 'Bueno, lo va a hacer la Pipi'", recordó la actriz sobre cómo se incorporó su personaje a la trama.

En esta cuarta temporada, Innella tiene mayor participación que en la anterior. "Hay más participación, lo cual también a mí me halaga mucho y agradezco que me hayan confiado mayor lugar", destacó la cipoleña, quien además recibió elogios del propio Francella: "Guillermo también me dijo: 'No, la verdad, muy bien tu trabajo'. Gente con mucho oficio como él que me digan eso para mí es un montón".

La actriz contó que el último capítulo de la temporada fue especialmente significativo: "Fue una gran filmación hacer el último capítulo porque salimos los actores de todas las temporadas". Entre los presentes estuvo Norman Briski y otros reconocidos intérpretes. "Fueron jornadas largas agotadoras porque estábamos muchas horas parados, pero fueron muy divertidas de hacer", rememoró.

Un buen momento profesional

Innella se encuentra atravesando un momento de intensa actividad profesional. "Estreno mañana una obra que se llama Mi cielo en el fondo del aljibe, la cual se presenta en el Espacio Callejón. El domingo estreno otra que se llama Mamá es un decir que soy la directora y el miércoles estreno otra dentro del concurso de periodismo performático de la revista Anfibia", enumeró durante la entrevista.

La repercusión de su participación en El Encargado le permite mantenerse cerca de su familia y amigos en la Patagonia. "Lo que me pasa con lo audiovisual es que es la forma de estar cerca de mi familia, de mis amigos, del lugar del que soy. Me mandan la foto y es lindo poder estar por medio de la pantalla", reflexionó.

Embed - AGOS INNELLA: La CIPOLEÑA en EL ENCARGADO | Guillermo FRANCELLA y 5ta TEMPORADA | LM Neuquén

Además de la serie con Francella, la actriz cipoleña participó en Miss Carbón, película disponible en Netflix que narra la historia real de Carlita Rodríguez, la primera mujer minera de la Patagonia argentina.

"Es su historia y también está en la plataforma. Me mandan fotito y hay algo de que uno termina haciendo estas cosas para compartirlas con la gente que quiere", expresó Innella, quien divide su carrera entre el teatro independiente porteño y las producciones audiovisuales que le permiten llegar a su tierra natal.