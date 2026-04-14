Espectáculos La Mañana El encargado Ya es oficial: se conoció la fecha de estreno de la cuarta temporada de El Encargado

La serie de El Encargado suma una nueva temporada en su catálogo para empezar a darle un cierre a la historia de Eliseo Basurto, un encargado de edificio que colmó la pantalla de la plataforma digital Disney Plus siendo protagonizado por Guillermo Francella. En las últimas horas anunciaron que publicarán la cuarta temporada.

"Descansa en paz, Eliseo", dice el flyer presentado por la plataforma digital con el que anunció en qué se enfocará la nueva creación. En la misma se ve una imagen del encargado en blanco y negro haciendo referencia a su muerte. Según se conoció la temporada sumará a Arturo Puig en el rol de presidente de la Nación y tendrá participaciones de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli.

Cuándo se lanzará al mercado Más allá de las primeras precisiones que dieron sobre la nueva publicación, dieron a conocer también que en la plataforma estará disponible a partir del 1 de Mayo.