Ya es oficial: se conoció la fecha de estreno de la cuarta temporada de El Encargado
Disney dio a conocer cuándo será la fecha de estreno de la cuarta temporada de la serie que protagoniza Guillermo Francella. Cuándo será.
La serie de El Encargado suma una nueva temporada en su catálogo para empezar a darle un cierre a la historia de Eliseo Basurto, un encargado de edificio que colmó la pantalla de la plataforma digital Disney Plus siendo protagonizado por Guillermo Francella. En las últimas horas anunciaron que publicarán la cuarta temporada.
"Descansa en paz, Eliseo", dice el flyer presentado por la plataforma digital con el que anunció en qué se enfocará la nueva creación. En la misma se ve una imagen del encargado en blanco y negro haciendo referencia a su muerte. Según se conoció la temporada sumará a Arturo Puig en el rol de presidente de la Nación y tendrá participaciones de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Mirta Busnelli.
Cuándo se lanzará al mercado
Más allá de las primeras precisiones que dieron sobre la nueva publicación, dieron a conocer también que en la plataforma estará disponible a partir del 1 de Mayo.
Disney lanza la serie apuntada en Zambrano, personaje interpretado por Puma Goity
El personaje de Zambrano ha sido el enfrentamiento directo que tuvo, y tendrá en la nueva temporada, Eliseo. Es por eso que por su protagonismo la plataforma lanzará una serie enfocada en su figura, siendo un spin-off Zambrano con el que Disney quiere mantener en su mercado a los fanáticos de la serie protagonizada por Francella.
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