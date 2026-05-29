Una ex Gran Hermano reveló por qué no se baña hace una semana y la fulminaron

A través de un video publicado en Tik Tok, una famosa generó un sinfín de opiniones en las redes sociales.

Cada aspecto de la vida privada de muchos influencer son expuestos en las redes sociales para que los miles de seguidores que tienen puedan saber de cerca cómo viven. Es tal la demostración para su público que muchas veces quedan expuestos a críticas por detalles particulares.

En las últimas horas una ex Gran Hermano f ue el blanco de críticas en las redes sociales, principalmente en X (ex Twitter), al revelar cuánto hace que no se baña. “Chicos, ¿podemos hablar de que yo realmente no me baño hace una semana?” , esbozó en su cuenta de Tik Tok.

Fue Zoe Bogach quien lanzó esa afirmación y generó repercusión en las redes sociales. “O sea, obviamente que la parte íntima me la higienizo. Pero la cabeza, por ejemplo, me la lavé solamente una vez, que fue el lunes”, detalló en su video y agregó: “Ahora igualmente me puse un aceite para que me crezca el pelo, por eso está medio grasiento... porque mañana voy a la peluquería a que me lo laven”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2060129624395235421&partner=&hide_thread=false [REDES] "No me baño hace una semana": el drama de Zoe Bogach, que no se puede duchar después de haberse hecho una cirugía de aumento mamario, porque todavía tiene "los puntos". https://t.co/RAZ3nlHH2s pic.twitter.com/QHt0wItSae — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 28, 2026

“Yo no quiero meterme en la ducha porque tengo los puntos todavía y tampoco puedo usar los brazos para lavarme la cabeza. Entonces, sí o sí necesito a alguien que me lave el pelo y mañana voy a la pelu”, contó sobre la situación. Es que no la ex Gh se hizo una operación de busto y es por eso que aún no se anima a ducharse.

En esa sintonía, sumó: “Pero me da fobia entrar al agua porque tengo los puntos y el jabón y todo... No sé si me va a arder. Aunque yo todos los días me pongo alcohol en los puntos para que cicatrice, pero igual no puedo entrar al agua. Realmente me da fobia”. Luego, se preguntó: “¿Cómo hicieron las operadas?”.

Sin contemplar el motivo por el cual atraviesa este momento alejada de la ducha, muchos usuarios la tildaron de sucia en las redes sociales. "Eso se llama ser una mugrienta. Encima se pone ropa linda y se maquilla y no se lava ni el culo que asco. Dios mio", dijeron algunos usuarios en un tono agresivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CeCe1993_Luli16/status/2060087506981306652&partner=&hide_thread=false Eso se llama ser una mugrienta. Encima se pone ropa linda y se maquilla y no se lava ni el culo que asco. Dios mio. — (@CeCe1993_Luli16) May 28, 2026

Quién se llevó el auto 0 km en Gran Hermano: el sorpresivo mensaje del ganador

El desafío por el auto 0 km en la casa de Gran Hermano Generación Dorada concluyó este miércoles por la noche con un participante ganador. La prueba que había comenzado el martes, pero sin haber elegido la llave ganadora continuó con la participación de Luana Fernández, Franco Zunino, Gladys "La Bomba" Tucumana", Jennifer “Pincoya” Torres, Juan “Juanicar” Caruso, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Titi Tcherkaski, Yanina Zilli y Emanuel Di Gioia.

En la segunda ronda de intentos de la noche, uno de los jugadores agarró la llave ganadora y Santiago del Moro se lo confirmó a los participantes. Uno a uno fueron pasando a intentar abrir la caja, sin lograrlo, hasta que quedaron Zilli y Zunino.

Finalmente, el conductor le pidió a la exvedette que se acerque a la caja a probar abrirla y lo logró, con la llave número 119. Tras celebrar junto a todos sus compañeros, la participante encendió el auto 0km.

La flamante ganadora se emocionó tras el premio y contó que antes de entrar a la casa iba a cambiar el auto ya que el que tiene es “viejito” y decidió no hacerlo para no gastar dinero ya que se considera “ahorrativa”.

Embed

Todos los ganadores del auto 0 km en ediciones pasadas