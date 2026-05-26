Polémica expulsión en Gran Hermano: qué hizo la joven barilochense que la dejó afuera

Gran Hermano decidió expulsarla de la competencia a una semana de haber regresado en el repechaje.

La joven barilochense había sido advertida y de hecho fue sancionada al quedar en placa de nominados, sin embargo, continuo con su juego y quedó eliminada a menos de una semana de su reingreso.

En una charla en la sala de stream, Lola le recomendó a Manu no tratar de jugar junto con Franco Zunino. “Dejalo morir solo que en cualquier momento cae en placa y le llega su turno. No conviene ni tenerlo cerca", argumentó la influencer que fue la más votada en el repechaje.

Lola también le marcó a Manu una preferencia por “agarrarse” contra Emanuel Di Gioia antes que con Nenu López. “A veces no veo las cosas y por eso te necesito, necesito que me ayudes”, le respondió él. “Esa piba se va en una semana en placa planta después de Zunino”, enfatizó Tomaszeuski contra la nueva participante.

Todo este panorama provocó que Lola reciba un mensaje directo de Gran Hermano expulsándola en medio de la gala y mediante la puerta giratoria. “No me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponde. No voy a tolerar tamaña infracción. Hiciste caso omiso a mi sugerencia de que jueguen limpio. No tolero la conducta tampoco de Manuel, que permitió y hasta alentó la conducta de su compañera”, comunicó Gran Hermano molesto por lo ocurrido.

“Manuel, vos ya formás parte de la próxima placa de nominados junto con Andrea, Yipio y Brian, a quienes había sancionado ya. En tu caso, Lola, te bajo de esa placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria”, sentenció.